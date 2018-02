La CUP-Crida per Girona demana facilitar l’accés de les persones amb mobilitat reduïda al transport públic

La CUP-Crida per Girona ha presentat una moció al ple municipal del proper 12 de febrer per tal que l’Ajuntament de Girona apliqui millores en l’accés al transport públic per part de les persones amb mobilitat reduïda. Pel que fa a l’autobús, la moció proposa que les persones amb una discapacitat reconeguda igual o superior al 65% puguin tenir accés a la targeta Bus Social de manera sigui indefinida i no subjecte a criteris econòmics.

Quant al taxi, els cupaires denuncien que la reduïda flota de vehicles adaptats i la manca de coordinació entre aquests serveis obliga a les persones amb mobilitat reduïda a haver de reservar amb un o més dies d’antelació i, en dies festius o èpoques de vacances, fins i tot pot resultar impossible disposar d’un taxi adaptat. Per això la moció proposa elaborar i tirar endavant un pla d’actuacions que ofereixi millores a l’actual situació.

Cal tenir en compte que el mateix Pla de Mobilitat Urbana de Girona aprovat el 2014 ja detectava aquestes mancances i proposava millorar el servei per a persones amb mobilitat reduïda augmentant el nombre de llicències de taxi i creant un grup de treball per oferir el servei de taxi a preus d’altres transports públics. En relació amb el nombre de llicències el nou Reglament Regulador del Servei del Taxi preveu que augmentin fins el 20% en 10 anys fixant que totes les noves llicències hauran de ser adaptades a persones amb mobilitat reduïda, però alhora comprometent-se a adoptar mesures per incentivar l’adaptació dels vehicles actuals.

Tot i reconèixer que en els darrers anys s’han anat adaptant els transports públics per fer-los més accessibles davant la diversitat funcional, la CUP-Crida per Girona creu que “el transport públic encara té moltes possibilitats de millora a la nostra ciutat i especialment per a les persones amb dificultats de mobilitat” i alerta que “Girona encara és lluny de ser plenament accessible perquè la mobilitat reduïda suposa encara avui un problema per moure’s per la ciutat”.