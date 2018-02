Citen a declarar dos membres de la CUP de Girona, entre els quals el regidor Lluc Salellas, per participar a la Vaga General del 8-N

Dos militants de la CUP de Girona, entre els quals el regidor Lluc Salellas, han estat citats a declarar per la seva participació a la Vaga General del 8-N. Els investigats han estat cridats el proper 25 d'abril als Jutjats de Santa Coloma, i se'ls acusa d'un delicte de desordres públics per haver format part dels talls de carretera a l'alçada de Riudellots de la Selva. Aquest matí ho han anunciat en una roda de premsa en què, a més del regidor investigat, hi ha participat la diputada cupaire Natàlia Sànchez i l’advocat Benet Salellas.

Es tracta de la primera actuació repressiva a comarques gironines contra el moviment popular republicà vinculada a les vagues generals realitzades arran de l'1 d'octubre. El cas s'emmarcarà en la campanya antirepressiva "Ni una més", que recentment han impulsat la CUP i l'organització Alerta Solidària sota el lema "Contra la repressió del 78, construïm la República". En la roda de premsa també s'ha anunciat que els dos investigats tenen el suport del CDR Girona-Salt i la plataforma Girona Vota.

Lluc Salellas, ha declarat que "aquest intent de l'Estat de fer por no aconseguirà els seus objectius" i ha assegurat que "la CUP i l'independentisme gironí manté intacte el seu compromís amb el desplegament de la República i el compliment dels resultats de l'1 d'octubre". Per la seva banda, Natàlia Sànchez ha fet una crida al moviment republicà a organitzar la solidaritat davant la repressió, i Benet Salellas ha denunciat la implicació dels Mossos, a través de la "Unitat d'investigació de radicalisme a la xarxa", en la persecució dels activistes.