Declaren als jutjats de Girona els primers ferits de l'1-O

El jutjat número 2 de Girona pren declaració a 19 dels ferits que van presentar denúncies als Mossos, al Col·legi d'Advocats de Girona o van anar al CAP per ser atesos de les ferides causades per l'actuació dels agents. Aquestes declaracions aniran associades a la querella col·lectiva de més de 200 persones presentada per diversos ajuntaments gironins per la mateixa causa. Les declaracions compten amb la presència d'una fiscal que es mostra incisiva amb els denunciants.