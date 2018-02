La CUP-Crida per Girona exigeix al govern actuacions urgents per posar fi als talls de llum

La CUP-Crida per Girona ha denunciat que ahir dimarts van produir-se nous talls de llum a Germans Sàbat, que se sumen als que s’han produït darrerament al mateix barri i en d’altres zones de la ciutat com ara Pedret, Pont Major, Torre Gironella o Girona Est. La formació ha reclamat a l’alcadessa Marta Madrenas que prioritzi aquesta qüestió, i que actuï urgentment per posar fi a aquest problemes de subministrament.

En aquest sentit, els cupaires han criticat que al Ple de gener l’Ajuntament aprovés la pròrroga de l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb ENDESA sense tenir en compte els enormes dèficits que s’han detectat darrerament en el servei que ofereix l’empresa a les llars gironines. La formació també ha reclamat al govern que ampliï la tasca de suport, informació i assessorament al veïnat afectat.

Finalment, la CUP-Crida per Girona ha proposat que l’Ajuntament valori impulsar una demanda col·lectiva contra l’empresa subministradora que agrupi totes les veïnes i veïns afectats si persisteixen les incidències en el servei. El grup municipal també ha anunciat que farà una pregunta al Ple municipal perquè el govern doni explicacions de quins passos s’han fet fins ara per posar fi a la problemàtica.