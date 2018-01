Cultura Popular

Un any més els Foguerons de Sa Pobla a a la vila de Gràcia

Avui, el Centre Artesà Tradicionàrius (CAT) acull a partir de les 20 h una vetllada al Bar del CAT que comença amb una degustació de productes mallorquins i continua amb una glosada oberta a tothom, a càrrec dels Glosadors de les Illes i Cor de Carxofa. Hi haurà un moment de record pel músic i gurmet Pere Tàpias, mort l’any passat, que tradicionalment havia presentat l’acte.

Demà, el Centre de Cultura Popular la Violeta de Gràcia acollirà a partir de les 19 h la inauguració de l’exposició 'Xeremiers antics de Mallorca', la projecció del documental '25 anys dels Foguerons de sa Pobla a Gràcia’ i un col·loqui sobre 'Les noves festes populars a Mallorca'. El CAT., per la seva banda farà un taller per aprendre a ballar les danses típiques del Pirineu i, sobretot, ball de bot, les danses tradicionals de les Balears, concert i ball de bot amb el grup de música tradicional Al-Mayurqa i espectacle 'Ball Roig'.

Dissabte a les 12h comença amb una sessió de folk als mercats de Lesseps, l'Estrella, la Llibertat i a l'Abaceria i una matinal de contes i titelles tradicionals mallorquins (4 €) al Centre de Cultura Popular la Violeta de Gràcia (Maspons, 6). Al vespre es reprèn l'activitat a les 19.30, quan les colles de Cultura Popular de Gràcia i les de sa Pobla es trobaran a la plaça de la Vila, per fer els balls de lluïment per donar pas a la cercavila a les 20.30 h. A les 21.30 h es remata la festa amb l'encesa dels foguerons a les places i carrers del barri.

Tot va començar fa 26 anys



Quan el farmacèutic pobler Antoni Torrens, pare d'estudiants residents a Gràcia, es va compadir que el joves no poguessin gaudir de les seves festes més preuades, les de Sant Antoni. Sense pensar-ho dues vegades, Torrens va implorar d'institució en institució, com ell mateix recorda, "a la recerca d'una subvenció" per pagar l'exportació de dimonis, foguerons i tots els elements que configuren la festa.

Afortunadament, algú va pensar que seria una bona idea donar a conèixer una tradició tan mallorquina al públic català. Aquest mateix any ja se celebrava a Gràcia la primera edició, que va comptar amb 3.000 assistents. Des de llavors, Torrens –que va fundar l'associació cultural Albopàs- i molts altres voluntaris no han parat.

Fruit de l'enyorança de la terra d'uns quants, Sant Antoni ha esdevingut en una part de la tradició del barri més singular de Barcelona. Per això, la vila ho ha integrat oficialment en el seu Protocol Festiu. (veure Festes.org)

Fa cinc anys es va constituir la Unió de Foguerons de Sa Pobla de Gràcia amb la participació del teixit associatiu gracienc, que en vol garantir la seva continuïtat, amb més activitats que mai.