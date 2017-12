#155espoli

Mireia Boya: "Això és un cop d'estat cultural contra el patrimoni català!"

La Guàrdia Civil ha entrat a les 3.30 hores al Museu de Lleida per emportar-se les 43 obres de Sixena després que des de la mitjanit tenia via lliure per endur-se-les, segons va ordenar un jutjat d'Osca.

Diumenge al vespre, centenars de persones ja es van concentrar davant del Museu, un cop es van assabentar que els mossos estaven brindant l'edifici per facilitar l'accés als membres de la Guàrdia Civil. Els concentrats van ser allunyats per què deissin pas. Conforme anava passant la nit, cada cop s'apropaven més veïns per protestar de l'espoli, seguin les convocatòries a través del boca-orella i de les xarxes socials. Entre les vuit i les nou d'aquest matí es van viure els moments de més tensió, amb càrregues policials contra més de mig miler de persones per protegir les tasques de la Guàrdia Civil.

A un quart de tres de la tarda els camions marxaven amb 43 de les 44 obres de Sixena -una s’hauria extraviat- davant la i la ràbia es reflectia en els ulls cansats dels manifestants. D'altra banda, a Sixena, hores després, l’arribada de l’art sacre es convertia en una festa amb l’eufòria de la gent.

Concentracions aquest vespre

Un centenar de persones s’ha concentrat a partir de les 19.00 hores davant de la subdelegació del Govern central a Lleida per mostrar el seu rebuig al trasllat aquest dilluns de les 44 obres de Sixena que estaven dipositades al Museu de Lleida, després d’un litigi de 20 anys i de l’aplicació a Catalunya de l’article 155 de la Constitució. També també s'ha reclamat la posada en llibertat dels consellers i els Jordis que continuen empresonats.