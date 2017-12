ESPANYOLISME

El 'portaveu de Tabàrnia' és un ultracatòlic espanyolista

El 'portaveu de Tabàrnia' és un ultracatòlic espanyolista anomenat Jaume Vives Vives que recentment s'ha fet 'famós' a les televisions estatals per intentar boicotejar les cassolades antirepressives del seus veïns del carrer Balmes de Barcelona posant altaveus al terrat de casa seva on sona l'himne d'Espanya i de la Guàrdia Civil (i també, com no, el 'Què viva España' de Manolo Escobar). Segons informacions publicades al seu blog Jaume Vives és director del digital catòlic Prisma i seguidor de la pàgina de facebook "Guardianes de la Fe".