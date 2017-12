ARAGÓ

Mor a Saragossa un ultradretà que portava cinc dies en estat crític

Comentari recent de Miguel Ángel Gutiérrez del Peso (amic de Víctor Láinez) comentant els fets de divendres tot comparant-los amb els de l’any 2008 quan va ser condemnat per una agressió a un jove d’estètica “alternativa”. (Imatge: Twitter).

Víctor Láinez, de 55 anys, va morir ahir a Saragossa com a conseqüència de les lesions que va patir la matinada de divendres després de ser agredit a la porta d'un bar de la capital aragonesa per dos individus. El succés es va produir després d'una discussió entre la víctima i els seus atacants. La policia va detenir el dilluns un dels presumptes agressors.

El succés, segons informen diversos mitjans de comunicació, es va produïr cap a les 2.30 de divendres al carrer Antonio Agustín, al barri vell de Saragossa, on la víctima i el seu presumpte agressor van coincidir mentre prenien copes amb els seus respectius acompanyants al bar El Tocadiscos. Segons els testimonis recollits per la policia, l'atacant i les tres persones que anaven amb ell -un home i dues dones- van increpar Láinez per portar uns tirants amb la bandera espanyola i li van cridar "fatxa". Ell va respondre amb insults.

Després de l'incident, Láinez va abandonar el local i sempre segons els testimonis, va ser una de les persones amb qui s’havia barallat qui suposadament va propinar a Láinez un fort cop al cap amb una barra metàl·lica que el va deixar inconscient a terra. Láinez va nèixer a Terrassa tot i que vivia a Saragossa on va formar part del club de motoristes "Templarios m.c. Zaragoza".

A les xarxes socials circulen fotografies del mort (Víctor Láinez) amb el seu amic (de fet Gutiérrez ha anomenat "hermano" a Láinez en un comentari recent de twitter) Miguel Ángel Gutiérrez del Peso, un skin nazi saragossà que l’any 2008 va ser condemnat per una agressió a un jove d’estètica “alternativa”.