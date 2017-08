EUA

Un mort i 19 ferits durant un atac ultradretà a Charlottesville, EUA

Dissabte passat enmig de les protestes antifeixistes a la ciutat de Charlottesville, a Virgínia, Estats Units, una persona va morir i almenys 19 van quedar ferides després que un vehicle conduit per un ultradretà envestís a la multitud. La ciutat es va convertir de nou en el focus de tensió al voltant d'un polèmic monument a Robert E. Lee que hi ha al Parc de l'Emancipació, i per això va ser declarat l'estat d'emergència a Virgínia.

La protesta feixista anomenada Unim la dreta, d'aquest dissabte a la zona va congregar centenars d'activistes d'extrema dreta que protestaven en contra de la demolició de l'estàtua de Robert E- Lee. (el general que va encapçalar els exèrcits dels Estats Confederados d'Amèrica durant la guerra de Secessió).

En paral·lel, una altra manifestació antifixista en contra de la presència de l'estàtua va coincidir amb la supermacista blanca a la ciutat fet que va provocar forts enfrontaments entre els dos grups. L'alcalde de Charlottesville, Mike Signer, va informar al seu compte de Twitter sobre la víctima (una dona de 32 anys anomenada Heather Heyer ha mort per l'atac feixista i 19 persones més han resultat ferides) de l'atropellament i "va instar a tota la gent de bona voluntat a que se n'anés a casa".

Alguns internautes han començat a posar-se la imatge de Heather Heyer al seu perfil de twiiter o facebook com a homenatge a la víctima. Per les xarxes socials també ha circulat la imatge d'un manifestant feixista a Charlottesville amb una bandera i una samarreta de la Falange Española (i una "típica" bota de vi).