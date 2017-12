La família suposadament agredida de Balsareny és una parella coneguda al Bages per les seves simpaties amb l'ultradreta

Ahir Xavier Garcia Albiol i Mariano Rajoy van parlar per telèfon amb una família que "havia estat atacada" per tenir la bandera espanyola penjada al balcó quan algú va cremar papers al portal del seu bloc de pisos (de fet ningú va cremar la seva casa i la seva bandera espanyola està intacta tot i que sembla que algú va intentar cremar-la). Fa una setmana la mateixa família va denunciar una suposada agressió al seu fill per arrencar cartells independentistes del CDR de Balsareny (l'home acusat d'agredir el nen ha denunciat el menor per danys a casa seva).

Segons diverses fonts (i vàries fotografies que es poden veure als seus perfils de facebook) els pares d'aquesta família són simpatitzants de l'extrema dreta (se'ls relaciona amb l'organització feixista "Hermandad Hermanos Cruzados" organització responsable d'un assalt violent el 2015 a un centre de menors al Bages, que va acabar amb 3 detinguts per incitació a l'odi). A més a més per les xarxes socials està circulant la informació que "l'agredit" té antecedents. Ha estat a la presó i té a mig poble amenaçat". També, segons publica Nació Digital, la suposada víctima de l'incendi de Balsareny crema estelades i assetja la família de l'alcalde.

Consultant el perfil (obert) de facebook de la família suposadament "agredida" (Jordi Cervantes, Cervantes El farru i Cristina Arias Maya) es poden veure diverses fotografies de la parella participant en concentracions ultradretanes.