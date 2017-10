Vaga General

La I-CSC prepara una nova Vaga General a Catalunya

Segons ha recollit els diaris El Periódico i Ara.cat, la Intersindical-CSC ha registrat al departament de Treball un preavís per convocar una nova vaga general, tal i com es va fer dies abans del Referèndum de l'#1O en previsió de la repressió i de la proclamació de la independència per part del Govern català.

El sindicat independentista ha plantejat aquest cop la Vaga General d'una setmana, entre els dies 10 i 16 d'octubre. En medis sindicals hi ha el convenciment que la CGT i la IAC (amb una important presència a Ensenyament -USTEC- i l'administraicó) també s'hi afegirien a la convocatòria.

Gran part dels sindicats van sumar-se a la vaga contra la repressió policial durant el referèndum, i a darrera hora la UGT i CCOO van secundar l'aturada general de país convocada per la Taula per la Democràcia, tot i que en el cas d'aquests dos grans sindicats la implicació organitzativa en la mobilització va ser minsa i recollida.