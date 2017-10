VAGA GENERAL dimarts, dia 3 d’octubre

La repressió tan brutal i les imatges tan horroroses dels cossos policials estatals contra una societat catalana completament pacífica que l’únic que volia era defensar un dret tan bàsic, com el dret a decidir el seu futur ens porten a la necessitat de respondre com a treballadors i treballadores amb l’instrument més preuat que té USTEC·STEs: la VAGA. Agreujat perquè moltes de les actuacions policials han estat en escoles i instituts, llocs on s’ensenya democràcia, a ser ciutadà, drets i pau s’han convertit en el lloc maltractat per la violència més absoluta.

A més, com ja us vam comunicar hem legalitzat la vaga com a Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC), de la que USTEC·STEs en forma part, perquè tots els treballadors i treballadores puguem expressar, de forma altre cop pacífica, que els nostres drets no poden ser atacats d’una forma tan desproporcionada.

La IAC ha estat la impulsora de la coordinació amb altres sindicats on tots confluïm en convocar la vaga el dia 3 d’Octubre, molts altres sindicats i organitzacions han donat el seu suport, però fem una crida a la resta de sindicats a sumar-s’hi. Aquesta agressió a la classe treballadora i a tota la ciutadania no pot quedar sense resposta!

Us recordem que el dia 2 d’octubre hi ha cobertura legal de vaga, i per tant els docents tenen la possibilitat de fer vaga aquest dia. Així se’n pot fer l’ús que cadascú consideri oportú. Però us cridem a organitzar-vos en les vostres escoles i instituts (utilitzant també les persones que exerceixen el seu dret a vaga) dilluns dia 2, realitzant assemblees, coordinar-vos amb els centres educatius dels voltants, carta a les famílies i accions de protesta per buidar completament les aules el dia 3 d’Octubre en la VAGA GENERAL.

De fa temps que som impulsors i participem a desmilitaritzem l’educació i el seu lema «les armes no eduquen, les armes maten». I ens omple de ràbia veure com les forces policials estatals han entrat, amb una barbàrie pròpiament feixista, dintre de les nostres aules. És per això que, qui no exerceixi el seu dret a vaga demà dilluns 2 d’octubre, treballi, debati i eduqui amb l’alumnat que la violència mai no és la solució dels problemes, sinó que n’és una de les fonts. I que els fets passats aquest 1 d’octubre són tan greus que Europa i el món sencer ha de ser testimoni que no ens quedarem callats com guanya la força vers la raó i que, en conseqüència, l’endemà 3 d’octubre no hi haurà classes, si així ho decideix en assemblea el vostre claustre.

USTEC·STEs (IAC) és un ferm defensor del dret a l’Autodeterminació del poble català (està en els nostres estatuts fundacionals), i com a tal no podem restar impassibles a com l’estat espanyol, a través dels seus instruments, trepitgi aquest dret. L’hem de defensar! També exigim la dimissió dels responsables d’aquests atacs a persones que volíem pacíficament exercir el nostre dret a vot començant pel seu màxim responsable Mariano Rajoy.

Tothom està cansat, molts ens hem tancat als centres educatius mantenint les escoles obertes, molts més hem defensat les urnes diumenge 1 d’Octubre, però com a treballadors i treballadores hem de fer un altre pas i ensenyar al nostre alumnat i a tot el món que la resposta pacífica a les agressions no és només un dret sinó un deure.

Tothom a la VAGA GENERAL DEL DIA 3 D’OCTUBRE!