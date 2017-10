Si hi ha més repressió contra els treballadors/es de Catalunya o una nova vulneració dels seus drets i llibertats: tornarem a convocar Vaga General

Per USTEC·STEs (IAC)

La pagesia, els treballadors i treballadores dels serveis públics, de la indústria, del sector serveis, el cooperativisme i la resta de sectors productius han seguit la crida de vaga general, convocada per la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC), on USTEC·STEs en forma part, i la resta de sindicats convocants.



Tanmateix la vaga general del dia 3 d’octubre s’ha transformat en una vaga social, de consum i de cures per la participació de molts dels sectors socials que no s’organitzen al voltant del treball.



Hi ha hagut mobilitzacions a totes les comarques, pobles i ciutats, des de les Terres de l’Ebre als Pirineus. Milions de persones han pres els carrers durant tot el dia.



A Barcelona hem assistit a mobilitzacions de centenars de milers de persones tant al matí com a la tarda, 750.000 segons la Guàrdia Urbana. A Girona, més de 60.000 persones han omplert el centre de la ciutat. A Lleida 40.000 i a Tarragona i Reus hi ha hagut desenes de milers de participants, a falta de confirmació de les xifres definitives. Aquestes dades demostren que tot i la confusió generada, utilitzant una nova nomenclatura, la gent ha seguit la vaga general de forma massiva.



Davant l’èxit de la vaga general, que també ha volgut denunciar la brutal violència emprada per part dels cossos policials de l’estat espanyol el dia 1 d'octubre i per la defensa de les nostres llibertats, des de la IAC volem deixar clar que no podem permetre que es repeteixi un nou episodi de repressió contra els treballadors i treballadores de Catalunya o que es tornin a vulnerar els seus drets i llibertats.



Per tant, des d’avui volem deixar clar que la IAC està disposada a convocar una nova vaga general com a resposta en cas que hi hagi una nova escalada repressiva o de vulneració de drets i llibertats.



Tots i cadascun dels sindicats convocants ja havien retirat la convocatòria de vaga dels propers dies, la IAC finalment també. Però volem comunicar-vos que reimpulsarem l'espai de coordinació amb totes les organitzacions, entitats i sindicats que hem convocat la vaga general del 3 d’octubre i emplacem a la resta de sindicats i entitats que encara no en formen part a què s'hi sumin creant així una plataforma àmplia contra la repressió i per la defensa de les llibertats i la democràcia tan exitosa com el dia històric d'ahir.