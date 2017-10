Per la República

Concentracions en rebuig de les actuacions policials de l'1-O

A les 12h del migdia hi ha hagut una aturada de 15 minuts en diversos indrets del país per protestar per les accions policials d'ahir.

Aquestes són les primeres protestes per la repressió i les càrregues policials d'aquest diumenge per aturar el referèndum. Unes accions que han rebut moltíssimes crítiques --també per part dels mitjans internacionals-- i que van acabar amb 893 ferits, l'última dada que s'ha actualitzat aquest matí.

A la plaça de Sant Jaume de Barcelona s'han concentrat els membres del govern i regidors de l'Ajuntament per rebutjar les càrregues policials contra ciutadans que anaven a votar.

Universitats per la República celebra una marxa silenciosa contra la violència policial

Aquest migdia Universitats per la República ha organitzat una marxa silenciosa que ha anat de plaça Universitat fins a plaça Catalunya. Uns 15.000 estudiants s’han manifestat amb la boca tapada, en senyal de protesta per la brutal repressió policial espanyola durant el referèndum d’ahir.

Després d’assistir a la concentració organitzada per la Taula de la Democràcia a plaça Universitat, concentració que també s’ha celebrat davant tots els ajuntaments del país, els estudiants han caminat amb la boca tapada fins a Plaça Catalunya.

Després de caminar per ronda Universitat amb un silenci absolut i colpidor, han omplert plaça Catalunya, lloc on els portaveus de la plataforma unitària han llegit un manifest amb dos missatges molt clars. En primer lloc Marta Rosique ha denunciat la violència policial: “ens solidaritzem amb els 844 ferits i les seves famílies i els enviem una forta abraçada.” I ha afegit que “el jovent d’aquest país estem orgullosos de vosaltres i de totes les persones que ahir van estar defensant els col·legis.”

En segon lloc el portaveu Jordi Vives ha reclamat “una República democràtica, que tingui la pau com a valor fundacional” i ha fet una crida a participar demà a la vaga general. En aquest sentit ha anunciat que la Caputxinada 2017 ha arribat a la seva fi, ja que ha complert els seus objectius. “Ara ens toca tornar a cada facultat i organitzar els joves, ens toca sortir als carrers al costat dels treballadors i treballadores” ha explicat Vives.

Finalment el president de la UNESCO Catalunya, Eduard Vallory, ha clos la concentració afirmant que “els estudiants no sou el futur, sou el present” i ha defensat que “la República que hem de constituir ha de ser amb la idea de la dignitat, igualtat i respecte mutu”.

Girona

Unes 4.000 persones s'han concentrat aquest migdia a la plaça del Vi de Girona per rebutjar la violència policial de l'Estat espanyol en el referèndum d'ahir. La concentració ha començat amb un homenatge als bombers, que han estat rebut entre aplaudiments, i a continuació s'ha llegit un manifest de rebuig a la violència i demanant a la comunitat internacional que reaccioni davant el que ha passat a Catalunya. "Les imatges de violència i repressió no quedaran en l'oblit", assegura el manifest, llegit per Anna Grabalosa (Òmnium Cultural), que ha acabat fent una crida a sumar-se a la vaga de demà.

També hi ha hagut una concentració a la subdelegació del govern espanyol a Girona en resposta a la convocatòria d'aturada convocada arreu del país contra les càrregues policials. A dins, la Guàrdia Civil que sol custodiar l'edifici tenia com a suport diferents furgonetes de la policia estatal, amb agents antiavalots. A fora, Mossos d'Esquadra i Policia Local de Girona han muntat un cordó.

Figueres

Més de cinc centes persones s'han concentrat a la plaça de l'Ajuntament de Figueres aquest migdia per rebutjar la violència policial de l'Estat durant la jornada del referèndum en una concentració on s'ha comptat amb la presència d'un grup de bombers que han rebut aplaudiments dels assistents.

En els parlaments ha intervingut la regidora de la CUP, Natàlia Sánchez, que ha fet una crida a aturar el país amb una vaga general. L'última a parlar ha estat la regidora d'ERC, Agnès Lladó, que emocionada ha condemnat els atacs "d'un estat feixista" i s'ha posat al costat de les poblacions que van patir l'agressió més violentament com Garrigàs.

La concentració ha transcorregut amb crits d"independència" o "fora les forces d'ocupació".

Tarragona

Vila-seca

Entre 100 i 150 persones s'han concentrat també per denunciar les accions violentes. L'alcalde, Josep Poblet, els ha dirigit unes paraules recordant els fets, marcats en el municipi per l'entrada de la Guàrdia Civil a les dependències de l'associació de veïns La Formiga. Poblet ha remarcat que aquell fet puntual "i, per sort, amb poques conseqüències" ja que no hi va haver cap ferit, va ser el que va alterar una mica la jornada democràtica vilasecana. Poblet ha parlat de convivència, de nou llenguatge i que la gent va poder expressar-se. També ha recordat la repressió, que ha estat va ser més fort en altres punts de Catalunya, i ha assenyalat que aquests cinc minuts de protesta s'han convocat precisament per respondre i mostrar rebuig davant aquesta acció.

Reus

A les 12 del migdia, mig miler de persones s'han aplegat per condemnar l'actuació policial durant l'1-O en una trobada emotiva que ha inclòs la lectura d'un manifest de l'ANC i l'aplaudida presència de diversos integrants del cos de Bombers que han estat obsequiats amb clavells. Tots els regidors dels grups municipals amb representació al consistori, amb l'excepció de C's i PP, s'han sumat a la cita. L'Ajuntament ha fet la convocatòria.

Terres de l'Ebre

A les Terres de l'Ebre han condemnat les actuacions policials de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional l'1-O. Centenars de persones en diversos municipis s'han concentrat a l'exterior d'ajuntaments o els seus llocs de treball per mostrar el seu rebuig a les càrregues. Aplaudiments i crits de "democràcia" han omplert els carrers.

Concentracions a Polígon de Tortosa - Tortosa Energia, Institut La Candelera de l'Ametlla de Mar, Institut de Flix, Canal Terres de l'Ebre, Tortosa, Móra d'Ebre, Móra la Nova

Lleida

Centenars de lleidatans han omplert aquest migdia la plaça Paeria de Lleida per denunciar la violència de la policia de l'Estat i la Guàrdia Civil contra el referèndum de l'1 d'octubre. La concentració ha comptat amb la participació d'una desena de bombers, que han estat aclamats pels assistents pel seu compromís i per les actuacions que van protagonitzar diumenge per defensar la celebració del referèndum. Els concentrats han llençat crits com ara «hem votat», «fora les forces d'ocupació», «vaga general», i també han tornat a reclamar la dimissió de l'alcalde Àngel Ros. Al miler de persones que s'han aplegat davant del palau de la Paeria, s'hi ha acabat afegint un miler d'estudiants que s'han manifestat des de l'edifici del Rectorat de la Universitat de Lleida (UdL). La concentració, convocada per la Taula per la Democràcia, s'ha repetit també davant d'altres ajuntaments i centres de treball lleidatans i del conjunt del país.