Declararan Enric Millo "persona non grata" a Girona

Segons ha escrit al seu mur de facebook el regidor de la CUP de Girona Lluc Salellas d'aquí 15 dies l'Ajuntament de Girona declararà Enric Millo "persona non grata" a la ciutat. Salellas ha escrit "Enric Millo seràs recordat com el polític gironí més criminal d'aquest principi de segle. Cap dubte. Com podràs tornar a mirar als ulls dels centenars de veïns i veïnes de Girona que ahir van ferir per ordre teva? Com? Explica'ns-ho. A nivell personal tindré el "petit plaer" de poder votar SÍ a declarar-te "persona non grata" a la ciutat d'aquí a 15 dies (a proposta de la CUP i la resta de partits independentistes de la ciutat)".