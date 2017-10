Per la Repúlica

Catalunya s’atura contra la violència policial i en defensa de la República

Des d’aquest matí, centenars de milers de persones han sortit als carrers per participar en l’aturada de país per defensar la democràcia i les llibertats, però també per protestar contra la violència policial de l’1 d’octubre.

“Avui hem aturat el país per aturar per sempre més la violència”, ha dit Jordi Sànchez, president de l’Assembla Nacional Catalana. Sànchez ha parlat davant l’escola Ramon Llull, una de les tantes que va patir la violència indiscriminada dels cossos policials de l’estat el passat diumenge. A d’altres escoles de tot Catalunya s’han produït també concentracions, precisament per demanar que no tornin a succeir fets com aquests.

Sànchez s’ha mostrat molt satisfet del paper de la gent durant aquests dies, i ha emplaçat a mantenir el to pacífic en les properes mobilitzacions. “És un orgull formar part d’un país que ha respost cívicament, pacíficament a tanta violència gratuïta”, ha dit.

Finalment, Sànchez ha dit “mai més” a la violència que es va produir diumenge pel simple fet d’anar a votar, i ha demanat que s’assumeixin responsabilitats polítiques per les càrregues. També ha encoratjat la gent a seguir endavant. “Quan la veu d’un poble es vol alçar, no hi ha ningú que la pugui aturar, ha conclòs.

Aquesta tarda, davant els ajuntaments

Aquesta tarda les mobilitzacions seguiran. Està previst que les concentracions es facin davant dels ajuntaments de les capitals de comarca, a les 18 h. A Barcelona serà a Plaça Universitat.