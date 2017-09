Aire

Les Illes ja supera el límit legal de contaminació per ozó per tot el 2017, abans de la fi de l'estiu

Amb les dades proporcionades pel Ministerio de Medio Ambiente a la seva pàgina, Amics de la Terra i Ecologistes en Acció han pogut comprovar que 12 de les 18 estaciones de control de la contaminació atmosfèrica situades a Balears han superat ja el valor objectiu per a la protecció de la salut establerta per la normativa espanyola per a l'ozó, durant el trienni 2015-2017.

Aquest valor objectiu està establert en 120 micrograms d'ozó per metre cúbic d'aire, mesurats en períodes de 8 hores, i no hauria de superar-se més de 25 dies a l'any, com a mitjana de tres anys consecutius.

Mancant el mes de setembre per finalitzar el període amb més risc de formació d'aquest contaminant, les estaciones de mesurament de Pous a Menorca i Alcúdia, Ca'n Llompart i Parc Bit-Palma, a Mallorca, acumulen més de 100 dies per damunt d'objectiu legal. I les estaciones de dalt Vila i Ca'n Misses a Eivissa i Sa Pobla i S'Albufera a Mallorca, superen el límit legal en més de 75 dies. Tan sols els mesuradors d'ozó situats en Foners (Palma) i Ciutadella mantenen nivells baixos d'aquest contaminant.

Es tracta d'una situació anòmala en els últims anys, por la persistència des de març, durant cinc mesos consecutius, d'un episodi d'elevada contaminació, que no té comparació durant 2017 amb cap altre territori de l'Estat espanyol.

D'aquesta forma, la pràctica totalitat de la població i el territori de les illes es troben exposats a nivells de contaminació que danyen la salut i el medi ambient, por damunt del que admet la legislació.

No obstant això, el Govern de Balears no només acumula una dècada de retard en l'elaboració dels obligats Planes de Millora de la Qualitat de l'Aire de les zones afectades, amb mesures que redueixin el tràfic rodat i marítim i les emissions de les centrals tèrmiques, sinó que ni tan sols reconeix el problema, d'acord amb les declaracions efectuades ahir por el Director General d'Energia i Canvi Climàtic assenyalant que "la qualitat de l'aire de Balears és excel·lent".

A més a més, entre els projectes del Govern està la prolongació de l'autovia Palma-Llucmajor fins a Campos, que suposarà un augment del tràfic del 10% en aquest itinerari, amb el subsegüent increment d'emissions, just el contrari del que hauria de fer-se si s'afrontés de manera responsable el problema.

D’altra banda, Amics de la Terra i Ecologistes en Acció també critiquen la deficient informació que ve subministrant el Govern a la població. Durant 2017, les estaciones de Sant Joan de Déu, Pous, Torrent, Ca'nLlompart, S'Albufera, Parc Bit i Hospital Joan March han superat en 62 ocasions el llindar d'informació que obliga a les autoritats autonòmiques a advertir a les persones més sensibles a la contaminació atmosfèrica, tals com a nens i nenes, persones majors, dones gestants o persones amb problemes respiratoris o cardiovasculars, que es protegeixin evitant qualsevol esforç a l'aire lliure.

Es tracta d'una greu negligència del Govern, que s'afegeix a l'opacitat i desídia demostrades durant els cinc mesos que les illes porten por damunt del valor objectiu d'ozó establert per la legislació per a la protecció de la salut, així com amb el retard en l'elaboració dels preceptius plans de millora de la qualitat de l'aire a les zones de Mallorca, Menorca i Eivissa que en els últims anys ve superant aquest objectiu legal.

L'ozó troposfèric és el contaminant que presenta en les Illes Balears una major extensió i afecció a la població i a la vegetació, amb uns nivells a l'alça. Això es deu a l'increment de les temperatures mitjanes i de les situacions meteorològiques extremes (ones de calor) durant la primavera i l'estiu, com a resultat del canvi climàtic.

Per inhalació, provoca un increment dels riscos de malalties respiratòries agudes i reducció de la funció pulmonar, així com l'agreujament de patologies cardiovasculars, afectant especialment als nens i nenes, les persones majors, les dones embarassades i les persones que pateixen malalties respiratòries i cardiovasculars.

L'Agència Europea de Medi Ambient estima en 1.800 les morts prematures ocasionades anualment por l'ozó troposfèric a Espanya. Dues terceres parts dels cultius i bona part dels boscos i espais naturals suporten nivells d'ozó que danyen la vegetació.