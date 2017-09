Repressió

L’Audiència Nacional espanyola obre diligències contra quatre militants de Poble Lliure

Arran de l’acte de record i memòria dedicat a l’històric militant independentista Julià Babia, dut a terme el passat mes de febrer a Castelló de Farfanya, lloc on havia mort en accident de trànsit 30 anys abans, la Fiscalia de l’Estat ha presentat una demanda per enaltiment del terrorisme contra quatre membres de Poble Lliure, que ha estat acceptada per l’Audiència Nacional. Tres d’ells han estat citats a declarar i s’espera que el quart ho sigui en breu, donada la seva condició d’aforat. Les persones citades a declarar com a investigades per enaltiment al terrorisme són Guillem Fuster, portaveu de l’organització, Albert Botran, militant i diputat de la CUP al Parlament de Catalunya, Ferran Dalmau i Toni Casserras.

En declaracions del seu portaveu, Guillem Fuster, “l’Estat actua contra Poble Lliure per una causa descontextualitzada i acomplexada amb l’independentisme dels anys 70 i 80 per tal de criminalitzar, també a dia d’avui, l’independentisme transversal que està guanyant els carrers d’aquest país.”

L’organització creu que aquesta denúncia i l’actitud de la Fiscalia i l’Audiència Nacional cal emmarcar-les en el context d’espiral repressiva que viu aquests dies el poble català. Fuster afirma que ”saben que no podran aturar la República Catalana amb arguments polítics i han optat per l’estratègia autoritària de la por i la persecució, centrant-se en aquest cas en Poble Lliure, una organització inequívocament independentista i revolucionària que recull l’herència de més de 30 anys de lluita popular per l’alliberament del nostre país”.

Fuster considera aquestes actuacions jurídico-repressives “una nova i flagrant mostra d’atac al dret fonamental a la llibertat d’expressió que posa un cop més de manifest el caràcter intrínsecament autoritari i demofòbic de l’estat espanyol”. Davant d’això, l’organització ha anunciat que defensarà públicament i allà on calgui els seus posicionaments i els principis polítics de l’independentisme d’esquerres. “No ens faran callar ni ens aturaran”, ha conclòs.

Davant dels fets l’organització ha fet una crida al conjunt de les forces polítiques democràtiques catalanes, a les entitats sobiranistes i als col.lectius socials i populars a expressar la seva solidaritat amb els companys encausats. Finalment, Poble Lliure constata de nou que “l’única via cap a la democràcia és la independència”, ja que “l’Estat Espanyol hereu del franquisme és irreformable sense una veritable ruptura democràtica que ara tenim a les nostres mans”.