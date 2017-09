Anna Gabriel Sabaté i David Fernàndez presenten les memòries d’August Gil Matamala

L’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona acollirà demà a les 19h la presentació del llibre «August Gil Matamala. Al principi de tot hi ha la guerra», un projecte on els dos cupaires van començar a treballar el maig de 2010 i que va prosseguir durant vint-i-vuit mesos de trobades i entrevistes. A través de l’intens itinerari personal de Gil Matamala –cinquanta anys de toga en defensa de les llibertats i els drets dels treballadors–, el llibre narra les resistències que han conformat el país des del 1934 i fins l’any 2017.

L’acte serà presentat per Mònica Terribas, estarà musicat per Feliu Ventura i comptarà amb la participació de l’advocada Marta Clapés –en nom de la Comissió de Defensa del Col·legi d’Advocats–, l’advocat Jaume Asens, David Fernàndez i Anna Gabriel i el mateix August Gil Matamala. A la presentació estaran disponibles els primers exemplars del llibre, que arribaran a les llibreres a mitjans d’octubre.

Sinopsis del llibre

Els somnis, els bons i els dolents, solen abolir el temps. Però mai l’esperança. Parlar avui de la vida d’August Gil Matamala –tres anys de República, tres de guerra, trenta-nou de dictadura i trenta-nou de democràcia formal– és parlar d’una veu fidel als principis universals de llibertat i justícia. Una veu resistent –crítica i sòlida, discreta i perseverant– sota qualsevol circumstància: primer, contra la negra nit del franquisme; després, contra les renúncies i frustracions que van originar el règim del 1978; avui, contra les desigualtats globalitzades del segle XXI. Endinsant-se en la contrahistòria feta des de baix i a l’esquerra, David Fernàndez i Anna Gabriel Sabaté estiren del fil roig col·lectiu d’un intens itinerari vital, per reteixir el relat fèrtil d’una part de l’esquerra social –la més oblidada– d’aquest país i d’una vida quotidiana que amaga extraordinaris. Advocat de referència durant cinc dècades en el front laboralista i antirepressiu –davant el TOP, l’Audiència Nacional o el Tribunal d’Estrasburg–, l’evolució política també descodifica passat, present i futur: del PSUC antifranquista a l’autonomia obrera fins arribar a l’independentisme d’esquerres. Tota una vida, doncs, dedicada a la lluita per les llibertats democràtiques, socials i nacionals que ens permet entendre d’on venim, saber on som i perquè, i enfrontar els reptes majúsculs que encara