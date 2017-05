RIF-GIRONA

El Comitè Gironí en Suport del Moviment Popular Rifeny (CGSMPR) preveu intensificar les protestes a Girona

Poques hores després de l'arribada a Casablanca del dirigent rifeny detingut Nasser Zafzafi el Comitè Gironí en Suport del Moviment Popular Rifeny (CGSMPR) ha anunciat en un comunicat que reproduim tot seguit que preveu intensificar les protestes a Girona.

"Aquests dies el conjunt del poble rifeny està sent atacat i humiliat per l’Estat dictatorial del Marroc, des del divendres fins a dia d’avui s’han practicat més 70 detencions a les files del moviment popular rifeny, entre els activistes segrestats hi ha les cares més visibles els líders que han guiat les massives i històriques protestes al llarg d’aquests 7 mesos, desprès de l’assassinat del jove Mouhcine Fikri triturat en un camió d’escombreries, Nasser Zafzafi, Mohamed Jalloul, Mohamed El Majjaoui, Nabil Ahmjik.

El poble rifeny estem passant uns moments molt tristos i molt durs, l’Estat del Marroc no ens vol i ens ho recorda cada dia, per ell no som ciutadans, sinó que som (els Aubach / escòria) tal com ens va definir Hassan II, el pare de l’actual rei, aquest últim ho manifestava i practicava el seu odi dia si i dia també cap el nostre poble, la neteja ètnica del 1958 i 1959, en aquell moment els nostres avantpassats van ser atacats per les armes de destrucció massiva, avui dia el Rif té les taxes més altes de malalts amb càncer entre un 80 i 90% de tot el Marroc, 1984 el règim va mata indiscriminadament a centenars de rifenys en la revolta del pa, 1987 el règim va detenir estudiants i activistes culturals, els va condemnar i els va expulsar dels estudis i dels llocs de feina, la revolta del 20 de febrer 2011 on el règim va cremar en una oficina bancària desprès d’haver assassinat cinc joves, el setge militar de l’any 2012 a la ciutat d’Ayt Bouayach i la detenció i condemna de molts militants, etc.

El terratrèmol del 2004 va deixar l’Alhucemas amb milers de mors i amb molta destrucció, però el allau de solidaritat internacional per a la reconstrucció encara el poble rifeny espera que es materialitzi.

Tot i aquest menysteniment el règim va seguir expropiant terres, impedia la inversió estrangera en aquesta zona...

El 2015 el règim assassina al raper rifeny Rifinox...

El poble rifeny l’han forçat a immigrar fora del Rif, i el règim fomentava la implantació de nova població a l’interior del Rif, i finalment el 28 d’octubre assassina el jove Mouhcine Fikri, la gota que va fer vessar el got, i la indignació es va estendre a tota la geografia del Rif, i així ja portem 7 mesos de mobilitzacions pacífiques, el món és testimoni de la maduresa del poble rifeny, i el règim no ha cessat en els seus mètodes mafiosos propis d’un Estat dictatorial, per cert mai ha semblat una altra cosa, aquesta situació i l’aparició a l’escena del crim d’un jove molt indignat Nasser Zafzafi i tot això va donar lloc al naixement del Moviment popular Rifeny, un moviment conduit per joves estudiants, professors i activistes d’altres moviment socials, gent de diferents tendències polítiques però impregnats dels valors universals de drets humans, la democràcia, la llibertat, la dignitat... el règim desprès de provar-ho tot per parar les protestes pacífiques, com a estadística han hagut més de 700 sense sumar les que hi hagut a Europa, el règim va utilitzar les Baltagia (individus a sou per provocar els manifestants per violentar i assassinar a Nasser Zafzafi i a altres activistes rifenys, el règim també va mobilitzar els imams i els religiosos per atacar el moviment rifeny, ha fet servir els seus mitjans, però no ha pogut amb els mitjans alternatius i aquest punt volem agrair a Mark Zuckerberg el seu invent, que poden utilitzat també els pobres, i finalment el règim ens acusa de separatistes i de rebre suport econòmic exterior, quan en les reclamacions del moviment rifeny només es demana hospitals, universitats i fabriques i l’aixecament de la militarització sobre la regió.

Les accions pacífiques i la perseverança del moviment fidel a aquestes reivindicacions finalment han demostrat que el règim és incapaç d’atendre aquestes demandes socials i econòmiques, i ha optat per la repressió i el segrest dels activistes, i així desviar la opinió publica, i entretenir la gent en la demanda de llibertat dels activistes rifenys.

En aquest sentit el CGSMPR moviment popular rifeny no deixarem les reivindicacions socials i econòmiques justes i legítimes, sinó que lluitarem per les dos coses els drets socials i la llibertat del activistes.

El moviment popular rifeny a Catalunya condemnem les manifestacions i el llenguatge del fiscal del Marroc quan acusava els militants rifenys, utilitzant un llenguatge que els exclou la ciutadania tot i que encara no estan condemnats, fet que corrobora que el règim no ens considerà com a ciutadans marruquis, sinó súbdits amb els que pot fer el que volguí.

Demanen el règim dictatorial que reconduis la seva política d’assetjament, militarització i humiliació cap al poble rifeny, i atengui les reclamacions socials i econòmiques, així com l’alliberació immediata de tots els activistes rifenys.

El CGSMPR preveu intensificar les protestes a Girona i a reu d’Europa fins que s’atenguin les reivindicacions socials i econòmiques del poble rifeny i també de tot el poble marroquí, així com la llibertat de tots els activistes rifenys, entre els quals Nasser Zafzafi.

Comitè Gironí en Suport del Moviment Popular Rifeny (CGSMPR)"