Rif

Ofensiva repressiva del règim del Marroc contra el Moviment Popular del Rif

Fa setmanes que ciutat d'Alhucemas bull amb protestes d'identitat rifenya i reivindicacions socials. El Rif és una regió del Marroc empobrida i marginada pel règim de Mohamed VI, i ara militaritzada amb l'objectiu d'ofegar la protesta rifenya, que suma més població cada dia que passa i que manté la protesta a nivell internacional, als Països Catalans i a diverses ciutats europees, on resideixen immigrants rifenys.

Nasser, un símbol de la resistència rifenya contra la repressió



Ahir la policia va assaltar casa per casa de la ciutat d'Alhucemas per detenir Nasser Zafzafi, el líder del moviment popular que des de fa sis mesos encapçala protestes als carrers per denunciar la corrupció del règim i per reclamar drets polítics, econòmics i socials. Durant aquests dies s'han realitzat nombroses detencions de persones implicades en les darreres protestes.



Però Nasser Zafzaf va aconseguir fugir del cercle policial, un desplegament en què s'han utilitzat fins i tot helicòpters. I va aconseguir burlar la policia marroquina amb el suport de la població, que va plantar cara als perseguidors de Nasser. En aquest desplegament repressiu, com és habitual, hi participen militars marroquins (amb un gran desplegamnt de vehicles) i grups paramilitars ultranacionalistes marroquins, com a forces de xoc, que agredeixen la població rifenya amb total impunitat.

Entretant, el carisma de Nasser augmenta i s'ha convertit en el símbol de resistència del moviment rifeny: després de la persecució infructuosa de la policia, ahir al migdia es va fer present en un mesquita d'Alhucemas, la seva ciutat natal, on va realitzar l'oració de divendres burlant el cercle de les forces de seguretat.



A la mesquita d'Alhucemas Nasser va carregar contra l'imam i va interropre el sermó, ja que el responsable religiós havia realitzat un discurs dissuadint els ferigresos de no tornar a participar a les marxes de protesta als carrers d'Alhucemas. Aquest incident està relacionat amb una circular enviada des de Rabat a tots els imams de les mesquites del Rif perquè els religiosos adeptes al règim facin discursos contra les mobilitzacions de protesta del moviment popular del Rif.

Suport des dels Països Catalans

Diversos mitjans s'han fet ressò de la notícia que la CUP de Barcelona proposarà una declaració institucional de suport a la població del Rif.

En una roda de premsa, dos membres de la comissió de suport i del grup del Moviment Popular del Rif explicaven fa pocs dies que el règim marroquí "intenta difamar la seva lluita i les seves reivindicacions democràtiques".



Per la seva banda, la regidora Maria José Lecha, va recordar ue "El poble de Catalunya i el del Rif sempre han estat dos pobles que volen emprendre el seu camí de llibertat." I va recordar els antecedents revolucionaris de la resistència rifenya en en els temps d'Abdelkrim el Khatabi, lluitador amazig que va lluita contra els ocupants espanyols als anys vint del segle passat.

