RIF

Marroc opta per la repressió al Rif: intenta decapitar la rebel·lió

El cor del Rif havia quedat sumit en una treva, almenys fins a finals de juliol quan estava convocada la següent gran manifestació, però les autoritats marroquines van donar divendres en orris amb ella. No està clar si van tornar a ficar la pota o si van voler acabar d'una vegada amb la rebel·lió, que va començar fa set mesos, a la província d'Alhucemas.

Aquesta vegada ha estat el Ministeri d'Afers Islàmics el que ha fet fora llenya al foc en voler utilitzar els imants per desactivar les protestes a Alhucemas i els seus voltants. Recórrer a la religió per assolir fins polítics forma part dels costums del seu titular, Ahmed Toufiq, no només al Marroc sinó més enllà de les seves fronteres començant per Ceuta i Melilla on tutela a gairebé tots els clergues musulmans.

Toufiq va exigir als imants de la província d'Alhucemas, tots ells assalariats del seu ministeri, que divendres, el dia que més fidels van a resar, pronunciessin un sermó en el qual reprochasen als joves rebels el fomentar la "fitna", el enfrontament entre musulmans. El seu ordre posava de facto fi a la tensa calma que regnava a la província des de feia vuit dies.

Després de la gegantina manifestació del 18 de maig el Govern marroquí s'havia mostrat conciliador. Quatre dies abans, el 14 de maig, els sis partits polítics que conformen la majoria governamental havien estimulat les protestes en publicar un comunicat en el qual acusaven als seus capitostos de "promoure idees destructores que sembren la discòrdia" i, pitjor encara, de ser "separatistes", és a dir nacionalistes rifenys.