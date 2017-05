El comitè de suport al moviment popular rifeny es concentra a Girona

El comitè gironí en suport del moviment popular rifeny, s'ha tornat a concentrar (s'han realitzat diverses concentracions aquesta primavera) aquest dissabte davant del consolat del Marroc a Girona, per protestar "contra les polítiques d'assetjament econòmic, social i militar que exerceix l'Estat sobre el nord del Marroc"

Segons els organitzadors de l'acte, a la concentració han assistit una cinquantena de persones de la nombrosa comunitat rifenya resident a les comarques gironines, s'han llançat consignes i eslògans contra el règim marroquí i s'ha exigit l'aixecament de la militarització que pateix aquesta regió des de que l'any passat es van iniciar les protestes originades per la mort d'un venedor de peix d'Al Hoceima.

Els membres del comitè han anunciat que estan disposats a seguir amb les mobilitzacions i la sensibilització de la seva comunitat "si l'Estat marroquí no atén les demandes socials i econòmiques que han posat sobre la taula el Moviment Popular Rifeny".

Segons explica Comitè Gironí en Suport del Moviment Popular Rifeny, "l'assassinat del venedor de peix a Alhucemas el passat 28 d'octubre de l'any passat ha causat un terratrèmol al Marroc, la crueltat d'aquell fet no ha deixat a ningú indiferent, però la reacció de les masses populars rifenyes no només s'han intensificat, sinó que han sorprès mig món, que ha vist com els homes i les dones del poble rifeny han sabut transmetre la seva indignació, amb la imaginació, la creativitat, els missatges, la maduresa, les noves tecnologies, una societat molt castigada i sobretot l'aparició en escena d'un personatge, que ningú s'esperava, un jove de 39 anys a l'atur però molt i molt indignat". "Els vídeos live de Facebook ha estat l'eina que ha fet possible mobilitzar i conscienciar la població de la militarització l'assetjament que pateixen els territoris del Rif, però amb més intensitat a la regió d'Alhucemas", afegeix el comitè.