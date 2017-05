Rif

Nasser Zafzafi, líder de la revolta rifenya, ha estat detingut pel règim i traslladat a Casablanca

El líder la revotla rifenya Nasser Zafzafi va ser detingut ahir, una detenció confirmada per fonts de funcionaris d'Interior i fonts governamentals del règim de Mohamed VI. El lluitador rifeny s'enfronta fins a tres anys de presó, i ja ha estat traslladat a Casablanca en helicòpter (vídeo) junt amb altres persones que van participar en les protestes a diferents poblacions del Rif.



Nasser Zafzafi es troba a Casablanca sota custòdia de la Brigada Nacional de la Policia Judicial després de ser detingut al voltant de les 6 am a Turugut, un llogaret situat a uns 20 quilòmetres a l'est d'Alhucemas. Després d'una infructuosa operació policial que burlar, les forces del règim l'han fet captiu seguint una ordre de detenció per un delicte d'"obstrucció i interrupció de la llibertat de culte."

Religiosos manipulats pel règim alaudita



Divendres passat Zafzafi acudia a l'oració de divendres, ja dins de la mesquita 'Mohammed V', l'imam va acusar els manifestants de voler provocar descohesió social i divisió en el territori nacional rifeny. El líder del Moviment Popular del Rif va irrompre la cerimonia manipulada (molts imams acostumen a ser pagats pel règim) i va retreure la utilització dels llocs de culte com a espais de propaganda per amansir les protests i desnacionalitzar els rifenys.

La repressió de Mohamed VI

Prop de 20 activistes rifenys han estat empresonats aquests dies, tot i que associacions pels drets humans han donat els noms de 37 persones i els propis activistes en comptabilitzen molts més. La majoria dels detinguts són integrants del nucli del moviment i persones que s'encarregaven de retransmetre en directe les protestes. Se'ls acusa de "portar a terme actes que posen en perill la seguretat interna".

Fa unes setmanes els portaveus del règim marroquí assenyalaven que el moviment rifeny tractava d'"instrumentalitzar les reivindicacions de la població" per perjudicar la integritat territorial, brandant el qualificatiu de "separatistes."

Per reprimir l'auge del moviment rifeny dels darrers mesos el règim va enviar més de 25.000 unitats policials i militars a la regió. Es calcula que la xifra de cossos armats marroquins al Rif a hores d'ara s'ha multiplicat. Com a resposta a la primera operació de militarització del territori rifeny, Zafzafi va fer una crida a una vaga general àmpliament secundada, precedida de manifestacions que van concentrar desenes de milers de persones.

Nabil Ahemjik, el segundo hombre tras Naser Zafzaf, llama a los rifeños a proseguir las manifestaciones https://t.co/SluI0Hn3lZ

— Aydud24 (@Aydud24) 29 de maig de 2017