Alliberament nacional

El seminari “Pensar el país” reconeix el País Valencià com a subjecte polític amb dret a decidir-ho tot

Dissabte passat a Bellreguard (Safor), més de mig centenar de representats d’associacions, partits polítics i sindicats van reflexionar sobre el País Valencià com a subjecte polític en un seminari organitzat per la regidoria de Participació Ciutadana i la Plataforma pel Dret a Decidir. El reconeixement del País Valencià com a subjecte polític amb dret a decidir-ho tot és una de les conclusions a les quals va arribar un encontre en el qual van participar mig centenar de participants del PSPV, Bloc, EUPV, Iniciativa, ERPV, Poble Lliure, Intersindical, BEA, Acció Cultural o Escola Valenciana entre d’altres i que van acordar posar en valor en tot allò que unia als presents i donar continuïtat a la mesa de diàleg creada. Com destaca el regidor de Participació Ciutadana de Bellreguard, Àlex Ruiz, «Ens hem compromés a crear un espai per a facilitar l’expressió de la gent com a embrió del mecanisme d’empoderament del poble valencià» i va afegir que a la vista de les polítiques i el funcionament de les altres institucions els darrers trenta anys, parafrasejant Fuster, «el País Valencià serà des del municipalisme o no serà».

Els participants es van comprometre a defensar la cultura entesa més enllà de la llengua: com una manera de ser, produir i reproduir el país a nivell polític, econòmic i social. Com explica el portaveu de la Plataforma pel Dret a Decidir, Toni Infante, «posar-la al servici d’una majoria, allunyada a dls models centralistes, oligàrquics i aristocràtics que ens han imposat i ens són aliens com a poble. També es va manifestar la voluntar de canalitzar les alternatives per a solucionar els problemes sorgides de la pròpia gent que els patix, més enllà dels interessos partidistes i particulars de les diferents organitzacions. Finalment, es va acordar la creació d’un full de ruta de llarg abast amb objectius concrets i parcials a mitjan termini.