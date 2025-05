Ensenyament

L’STEI denuncia que la Conselleria maquilla el resultats de les proves IAQSE de català de 4 d’ESO

"Els criteris de correcció són molt més exigents a segon de secundària que a quart. Calen mesures de promoció del català als centres educatius"

L’STEI ha denunciat els criteris tan desiguals que hi ha a les rúbriques per a l’avaluació de les proves IAQSE de català de segon i de quart de secundària: mentre que a les de segon cal valorar i avaluar tota l’ortografia, en el cas de quart només cal fixar-se en els accents.

D’aquesta manera a la rúbrica de segon cal considerar aspectes com l’ortografia de les paraules o l’ús del registre adequat; en els criteris per a l’avaluació de quart, a més del registre, només cal considerar l’accentuació.

Darreres dades de les proves IAQSE

Les darreres dades preliminars de les proves IAQSE de novembre de 2024 varen posar de manifest una baixada de la competència en català a secundària de cinc punts: concretament del 64% al 59% si es comparen amb els resultats del curs 2016-2017. En el cas de primària la davallada ha estat de deu punts en relació amb el curs 2012-2013.

L’STEI denuncia que amb aquesta rebaixa dels criteris d’avaluació es maquillen els resultats de les proves en un curs en què, precisament, s’ha de valorar de manera explícita la competència lingüística de l’alumnat en les llengües oficials de les Illes; i cal conèixer de manera rigorosa quin és el grau d’assoliment de l’alumnat.

Cal millorar la competència lingüística en català tant dels alumnes com del professorat així com també la posada en marxa immediata del pla de xoc de mesures socioeducatives per promoure un major ús de la llengua catalana als centres educatius, recollit en l’Acord de millores educatives de 2023.