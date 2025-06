Ensenyament

L’STEI dona suport al CEIP Santa Isabel i al CEIP Establiments

L’STEI expressa el suport absolut a l’equip directiu, claustre de professorat, personal no docent, alumnes i famílies del CEIP Santa Isabel, que aquest dies han expressat el malestar per la manca d’equipaments del centre.

Si es vol oferir una educació de qualitat i realment inclusiva, els centres han de comptar amb unes infraestructures dignes. En el cas del CEIP Santa Isabel hi ha mancances estructurals que dificulten seriosament la tasca educativa.

En el cas del CEIP Establiments, el sindicat expressa el suport a la comunitat educativa que aquests dies han reclamat uns patis i uns espais adaptats a la situació d’emergència climàtic que patim a les Illes.

El sindicat considera inadmissible que no hi hagi zones d’ombra al pati, avui que es fa tan necessària la presència de “refugis climàtics” a les ciutats, les escoles, les zones de lleure i a la resta d’indrets.

Per això exigeix que es posi fi als patis “negacionistes” del canvi climàtic, que han quedat totalment superats per les circumstàncies actuals de clima i temperatura. Els patis han de ser espais de salut, seguretat i benestar per a tota la comunitat educativa.

L’STEI reclama que, tal com recull el punt 36 de l’Acord de 2023, la Conselleria d’Educació posi en marxa de manera imminent el pla de climatització de centres, que havia d’estar elaborat abans de final del curs 2023-2024. També que s’executin de manera imminent les millores pendents del Pla d’infraestructures.