L’STEI convida a la projecció de 'Sorda', un film per l’educació inclusiva

L’STEI continua amb la proposta de projecció de pel·lícules als centres educatius de les Illes, com féu el curs passat amb El 47, amb gran èxit de participació a Menorca, Eivissa i Mallorca.

Aquesta vegada ofereix el llargmetratge Sorda, amb una presentació de les visites matinals per a escoles i instituts el proper divendres, dia 23 de maig, a la Sala Augusta Aficine de Palma, a les 16:15 hores. El cost de l’entrada és de 4,5 euros. Aquesta projecció és oberta a tothom.

Sorda explica un any i mig de la vida d’Ángela, mare primerenca i sorda, i Héctor, el seu home que hi sent. Aquest període vital ens mostra la complexitat de la relació entre la comunitat sorda i el de les persones oients. És un film de l’any 2025, en castellà, no recomanat a menors de 7 anys.

El llargmetratge és un cant a la inclusió, al respecte de la diversitat, a l’exploració de les emocions i de les pors humanes; i també fa reflexionar tothom al voltant de les barreres i dificultats que han de superar, en aquest cas, les persones sordes i els seus familiars.

L’STEI posa a l’abast dels centres, a més de la projecció del film, propostes educatives adaptades als cicles mitjà i superior de primària, així com també de secundària, batxillerat i cicles formatius. És molt oportuna, per exemple, la possibilitat que dona als alumnes de conèixer unes primeres nocions del llenguatge de signes, cabdal per a la comunicació amb les persones sordes.