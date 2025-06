Mobilitzacions

Continuen les accions reivindicatives per reclamar més places escolars públiques d'I3 a Reus

La plataforma recull més d'un miler de firmes i preveu portar les seves reivindicacions al Parlament

Una desena de famílies han passat la nit de divendres a dissabte a l'escola la Vitxeta de Reus per reclamar més places escolars públiques d'I3 a la ciutat. Es tracta del centre on demanen que es recuperi la línia que es va perdre el curs passat i que asseguren, permetria acollir les criatures que ara per ara no tenen plaça pública a la zona educativa D de Reus.

Aquest cap de setmana, les famílies han organitzat activitats i s'han plantat al centre per denunciar "la inacció institucional" i reclamar solucions "reals i urgents". De cara a la setmana vinent tenen previst portar les seves reivindicacions al Parlament. Segons l'organització, la causa ja compta amb un miler de firmes de suport.

La plataforma també denuncia "bloqueig del govern local" en no obtenir "cap resposta clara i efectiva" després de les reunions amb l'Ajuntament i lamenta la "falta de transparència" al voltant d'aquesta qüestió.

Amb tot, la plataforma demana que no se'ls obligui a acceptar una plaça en una escola concertada i defensen la recuperació d'una línia a la Vitxeta, si bé asseguren que no estarien tancades a obtenir una alternativa a la seva zona educativa.

A banda de la intervenció al Parlament per part dels portaveus dijous vinent, les famílies tenen previstes noves mobilitzacions a la resta de centres pròxims a la seva zona educativa.

La CUP de Reus ha reclamat la reobertura immediata de la línia I3 de la Vitxeta -així com el replantejament de la nova zonificació- com a solució d’urgència per assegurar la plaça pública i de proximitat als infants. El govern del PSC, ERC i ARA

es va negar a tirar endavant aquesta solució argumentant que hi hauria places a altres centres i derivant a alumnes a l’escola concertada. Desprès d’això, la Plataforma de Famílies Afectades ha continuat movilitzant-se, fent una concentració amb més d’un centenar de persones davant de l’Ajuntament, recollint firmes i anant a la Delegació d’Educació a protestar i reclamar que se’ls atengués.