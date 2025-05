El Parlament acorda digniﬁcar el primer cicle deducació infantil a instàncies de la CUP

ensenyament

El Parlament acorda dignificar el primer cicle d’educació infantil a instàncies de la CUP

El Ple del Parlament ha aprovat una moció presentada pel grup parlamentari de la CUP que posiciona el primer cicle d'educació infantil com un període dau en el desenvolupament de la primera infantesa. La proposta de la CUP parteix de la base que és essencial garantir la igualtat d'oportunitats des de la primera etapa educativa. En aquest sentit, el Parlament ha considerat que el Decret 282/2006, que regula les condicions del primer cicle d’educació infantil, està obsolet i necessita ser actualitat per adaptar-se a les noves necessitats educatives.

Tot i que la moció proposava la reducció de ràtios a les aules, actualment de les més altes d’europa, la mesura no ha estat aprovada. Ha prosperat, però, la implementació de la parella educativa. Una mesura necessària per disminuir la sobrecàrrega de les professionals i millorar la qualitat educativa d’atenció als infants.

S’ha aprovat també la proposta de destinar progressivament els mateixos recursos per a l’atenció a la diversitat en el primer cicle d’educació infantil que els que actualment es destinen al segon cicle, garantint la presència de professionals especialistes per tal d'atendre els infants amb necessitats específiques de suport educatiu i, així, afavorir una educació de qualitat i inclusiva.

Finalment, s’ha acordat també una sèrie de millores per a les condicions laborals i retributives de les professionals que treballen al primer cicle d'educació infantil. Així, es proposa la unificació de criteris laborals per a tota l’etapa 0-6, amb l'objectiu de regular de manera més justa i coherent aspectes com les categories professionals, la jornada laboral o la formació continuada.