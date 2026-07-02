SOS Costa Brava denuncia que el nou decret contra el fondeig sobre la posidònia no s'aplica a la Costa Brava

SOS Costa Brava ha denunciat que el nou Reial decret 191/2026, que prohibeix expressament el fondeig sobre les praderies de posidònia oceànica i de Cymodocea nodosa, no s'està aplicant de manera efectiva a la Costa Brava. La federació ecologista considera que la manca de recursos, de vigilància i de criteris clars d'actuació impedeix garantir la protecció d'un dels hàbitats marins més valuosos de la Mediterrània.
La denúncia arriba després d'una jornada de vigilància duta a terme el cap de setmana passat per membres de la Comissió de Medi Marí de SOS Costa Brava a l'espai protegit Natura 2000 Castell-Cap Roig. Durant la inspecció, l'entitat va detectar prop d'una seixantena d'embarcacions fondejades a la badia del Golfet, moltes d'elles sobre praderies de posidònia cartografiades oficialment pel FANCAT i algunes molt a prop de les roques i de les zones de bany no abalisades.
Davant aquesta situació, la federació va avisar el servei d'emergències 112 per comunicar un possible incompliment de la normativa i demanar la intervenció dels Mossos del Mar. Segons explica l'entitat, la resposta rebuda va posar de manifest les dificultats existents per aplicar el Reial decret, ja que es va argumentar que les praderies no estaven senyalitzades físicament, que hi havia dubtes sobre el procediment sancionador i que caldria acreditar amb imatges submarines l'existència d'un impacte efectiu sobre l'hàbitat.
SOS Costa Brava rebutja aquesta interpretació i recorda que el Reial decret estableix la prohibició general de fondejar sobre les praderies de posidònia i també en les zones properes on l'àncora, la cadena o el moviment de l'embarcació puguin causar-hi danys, llevat dels casos en què s'utilitzin sistemes de baix impacte expressament autoritzats, com les boies ecològiques. Segons la federació, la norma té un caràcter preventiu i no exigeix demostrar posteriorment un dany efectiu perquè pugui ser aplicada.
L'entitat també destaca que Catalunya disposa des de fa anys de la cartografia oficial FANCAT, una eina accessible tant per a les administracions com per als navegants que permet identificar amb precisió les praderies protegides. Per això considera que no hi ha impediments tècnics perquè les autoritats informin els usuaris de la normativa vigent, facin complir la prohibició de fondeig i ordenin el desplaçament de les embarcacions cap a zones on aquesta activitat estigui permesa.
SOS Costa Brava recorda que les praderies de posidònia constitueixen un dels principals embornals naturals de carboni de la Mediterrània, proporcionen refugi i zones de reproducció a milers d'espècies marines, contribueixen a mantenir la qualitat de l'aigua, protegeixen les platges de l'erosió causada pels temporals i són essencials per a la conservació de la biodiversitat i la sostenibilitat dels recursos pesquers.
En un context marcat per les onades de calor marines, la crisi climàtica i la pèrdua accelerada de biodiversitat, la federació considera que la conservació d'aquest hàbitat és una prioritat ambiental. Per aquest motiu reclama a les administracions competents que dotin els espais naturals protegits dels recursos humans i materials necessaris per garantir-ne una vigilància efectiva, reforcin el control de les activitats que poden afectar els hàbitats marins i facin complir la normativa vigent.
"Lleis n'hi ha. Compromisos també. El que manca és voluntat política per fer-los complir", conclou SOS Costa Brava.