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Som Poble 1972 destaca els avenços per recuperar la condició de municipi de Medinyà

assolir la restitució institucional del Poble
Som Poble 1972 destaca els avenços per recuperar la condició de municipi de Medinyà

La candidatura fa balanç de la gestió municipal, reivindica el sanejament econòmic del consistori i assegura que la restitució institucional continua avançant al Parlament.

17/07/2026 Política
La candidatura Som Poble 1972 va celebrar un acte de transparència seguit d'un sopar popular per fer balanç de l'acció de govern, explicar els principals projectes en marxa i exposar l'estat del procés per recuperar la condició de municipi de Medinyà. La formació, que va obtenir un ampli suport a les darreres eleccions municipals, manté el compromís d'organitzar cada semestre una sessió oberta per informar la ciutadania de l'evolució de les polítiques municipals.

Durant l'acte, els regidors i membres de la candidatura van destacar la feina feta per redreçar la situació econòmica del consistori, especialment gràcies a una important captació de subvencions que ha permès impulsar inversions en equipaments municipals, patrimoni, adaptació al canvi climàtic i millora de l'espai públic.

El govern municipal també va posar en valor les actuacions destinades a reforçar els serveis bàsics, amb millores al consultori mèdic, l'enllumenat públic, la xarxa d'aigua, les voreres, els parcs infantils i diversos equipaments municipals. Alhora, va reivindicar la voluntat de mantenir un poble viu durant tot l'any, amb una programació continuada d'activitats i una aposta decidida per la participació ciutadana.

«Hem aconseguit ordenar i endreçar la gestió diària del poble, i això ens permet pensar a més anys vista», va afirmar el regidor Guillem Trias.

Entre els projectes que el govern preveu desenvolupar en els pròxims anys destaquen la construcció d'un segon pou d'aigua, la transformació de la Pista Vella, la rehabilitació del nucli antic i la recuperació del castell.

La restitució institucional de Medinyà va ocupar un lloc central en l'acte. El regidor Arnau Casademont va explicar els avenços assolits durant la legislatura per fer possible que el municipi recuperi la seva plena autonomia institucional. Segons va exposar, durant aquests anys s'han impulsat informes jurídics, reunions amb diferents institucions i s'ha treballat perquè una esmena incorporada a la futura Llei de Memòria Democràtica de Catalunya obri la porta a la restitució del municipi.

«Un dels eixos centrals de la legislatura ha estat el treball per assolir la restitució institucional de Medinyà. L'esmena avança correctament i confiem que ens porti a recuperar la condició de municipi al més aviat possible», va assegurar Casademont.

Som Poble 1972 considera que aquest objectiu continua sent una de les principals prioritats del mandat i defensa que la recuperació de la plena institucionalitat ha d'anar acompanyada de la consolidació dels projectes de transformació i millora impulsats des del govern municipal.

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