Pobles Vius anuncia al·legacions a l'ampliació dels accessos a la planta de biometà de la Sentiu de Sió

El ple de l'Ajuntament de la Sentiu de Sió aprova aquest dimarts inicialment el projecte d'ampliació dels camins d'accés a la planta de biometà que el fons d'inversió CIP promou en sòl agrari de primera categoria del municipi. L'acord obre ara un període d'informació pública de trenta dies hàbils durant el qual es podran presentar al·legacions abans que el projecte torni al ple per a la seva aprovació definitiva.
Segons ha recordat la plataforma Pobles Vius, mentre aquest procediment no conclogui no es poden executar les obres previstes ni tampoc iniciar les expropiacions dels terrenys afectats sense completar tots els tràmits legalment establerts.
L'entitat ha anunciat que presentarà al·legacions i ha qualificat l'aprovació inicial com «una segona catifa vermella» de l'Ajuntament als interessos de l'empresa promotora. Segons la plataforma, aquesta decisió dona continuïtat al conveni urbanístic aprovat el juliol de 2023 per facilitar l'eixamplament dels accessos a la futura planta.
Pobles Vius recorda que aquest nou pas administratiu arriba mentre continuen oberts dos procediments contenciosos administratius impulsats per l'Assemblea Pagesa, IPCENA i diversos ajuntaments de l'entorn en relació amb la tramitació de la planta de biometà. A més, denuncia que diferents persones afectades i entitats havien sol·licitat informació i accés a l'expedient sense haver pogut consultar tota la documentació abans de la seva aprovació inicial.
Entre les al·legacions que prepara, la plataforma sosté que no s'han atès les peticions d'informació formulades durant el tràmit d'audiència, fet que considera que vulnera els drets de participació i defensa de les persones interessades.
També qüestiona que el projecte es basi en un conveni urbanístic aprovat abans de l'aprovació definitiva del Pla Especial Urbanístic Autònom (PEUA), sense que, segons afirma, s'hagin incorporat les modificacions introduïdes en el document final.
Pel que fa als accessos, Pobles Vius assegura que la connexió prevista amb la carretera incompleix la normativa vigent perquè incorpora un gir a l'esquerra que considera incompatible amb la seguretat viària i se situa en un tram amb manca de visibilitat a causa d'un canvi de rasant. Per aquest motiu, defensa que no s'hauria d'executar cap projecte relacionat amb la planta fins que aquesta qüestió quedi resolta.
La plataforma també considera «profundament irresponsable» que el consistori impulsi un projecte que, segons afirma, podria desembocar en futurs procediments d'expropiació de propietats privades per afavorir la implantació d'una infraestructura de titularitat privada.
Finalment, Pobles Vius critica que l'Ajuntament prioritzi l'ampliació del camí del Pedrís mentre, assegura, aquest vial presenta des de fa anys un deficient estat de conservació, amb clots i tolls permanents provocats pels regadius propers que dificulten la circulació i ocasionen desperfectes als vehicles.
L'entitat ha anunciat que presentarà al·legacions durant el període d'informació pública i que continuarà exercint totes les accions administratives i judicials que consideri necessàries per defensar el sòl agrari, els drets de les persones afectades i el compliment de la legalitat urbanística i ambiental.