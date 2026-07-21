MÉS per Palma acusa el PP de preparar la fi de la gratuïtat del bus i reclama blindar el transport públic

MÉS per Palma ha presentat tres esmenes a la nova ordenança tarifària de l'Empresa Municipal de Transports (EMT) amb l'objectiu d'evitar el que considera un canvi de model impulsat pel govern del PP a l'Ajuntament de Palma. La formació denuncia que la proposta de l'executiu de Jaime Martínez condiciona la gratuïtat del transport públic al manteniment de subvencions temporals i obre la porta a un fort encariment de les tarifes.
Segons MÉS, el projecte fixa una tarifa urbana de referència de 3 euros, fet que situaria Palma entre les ciutats amb el bitllet d'autobús més car de l'Estat. El regidor Miquel Àngel Contreras ha acusat el govern municipal d'esperar que finalitzin les ajudes extraordinàries per incrementar el cost del servei.
«En lloc d'aprofitar aquests anys per consolidar un dret, el PP prepara una ordenança que farà pagar més a la ciutadania. Nosaltres defensem just el contrari: blindar la gratuïtat i garantir que ningú deixi d'agafar el bus perquè no se'l pugui permetre», ha afirmat.
Per aquest motiu, MÉS proposa mantenir la gratuïtat dels viatges amb la Targeta Única i la resta de títols personals encara que desapareguin les subvencions extraordinàries. La formació reclama un acord estable entre l'Ajuntament de Palma, el Govern de les Illes Balears, l'Estat i el Consorci de Transports de Mallorca per assegurar-ne el finançament.
Entre les esmenes també figura la reducció de la tarifa de referència de 3 a 2 euros, amb l'objectiu de mantenir uns preus més assequibles per als usuaris habituals. Segons MÉS, aquesta mesura evitaria que Palma es convertís en una de les capitals amb el transport públic més car i contribuiria a fomentar l'ús de l'autobús en lloc del vehicle privat.
La tercera proposta planteja establir un topall màxim de despesa mensual perquè els usuaris freqüents no hagin de pagar més d'una determinada quantitat. El límit seria de 15 euros mensuals per al perfil general, 10 euros per als joves i famílies nombroses i 5 euros per als pensionistes i altres col·lectius. Un cop assolit aquest import, la resta de desplaçaments serien gratuïts.
MÉS per Palma defensa que aquestes mesures consoliden el dret a la mobilitat i afavoreixen un model de transport públic gratuït, assequible i accessible. En canvi, considera que la proposta del PP posa en risc la gratuïtat del servei i encareix el cost dels desplaçaments quotidians de milers de persones.