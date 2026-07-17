Les bibliotecàries de Barcelona denuncien la precarització del servei i mantenen la vaga indefinida

Les treballadores de les Biblioteques de Barcelona mantenen la vaga indefinida iniciada el 26 de maig per denunciar el que consideren una degradació progressiva del servei públic i de les seves condicions laborals. En una entrevista al programa MIAU, de Raval Rebel i Contrabanda FM, bibliotecàries de la Biblioteca Sant Pau-Santa Creu han defensat que les seves reivindicacions no responen únicament a un conflicte laboral, sinó a la necessitat de preservar un servei públic que consideren essencial per a la vida comunitària dels barris.
Les treballadores expliquen que les biblioteques són avui molt més que espais de préstec de llibres. En barris com el Raval actuen com a punts d'acollida, d'accés a internet, d'orientació a la ciutadania, de normalització lingüística i de dinamització cultural. A la Biblioteca Sant Pau-Santa Creu s'hi desenvolupen clubs de lectura, activitats als jardins de Rubió i Lluch, tallers, programes per a joves nouvinguts i iniciatives comunitàries que converteixen l'equipament en un espai de trobada i cohesió social.
Segons denuncien, aquesta ampliació constant de funcions no ha anat acompanyada d'un reforç de les plantilles. Asseguren que els horaris d'obertura s'han ampliat mentre el personal continua sent insuficient, amb taulells sovint desatesos i una sobrecàrrega de feina que repercuteix directament en l'atenció als usuaris. També lamenten la desaparició del servei de suport informàtic, que facilitava les gestions digitals de moltes persones, especialment en un barri amb una elevada vulnerabilitat social.
Entre les reivindicacions de la plantilla hi ha la incorporació de més personal, la recuperació de la mobilitat entre biblioteques, uns horaris que permetin la conciliació, el reconeixement de la tasca d'atenció directa a la ciutadania, més educadores socials i la fi de la precarització del personal temporal i itinerant. També denuncien la bretxa salarial existent en un col·lectiu fortament feminitzat i critiquen els protocols de control de les baixes mèdiques, que consideren una forma de pressió sobre les treballadores.
Les bibliotecàries també alerten de la manca d'inversió en els equipaments. En el cas de la Biblioteca Sant Pau-Santa Creu denuncien problemes de climatització, il·luminació deficient, manca de mobiliari, absència de butaques de lectura i un nombre insuficient d'endolls. Consideren que aquestes mancances no només deterioren les seves condicions de treball, sinó que també limiten la qualitat del servei que rep la ciutadania. A més, qüestionen que les biblioteques siguin presentades com a refugis climàtics quan alguns equipaments arriben a temperatures molt elevades durant els mesos d'estiu.
La plantilla explica que el seguiment de la vaga ha estat molt ampli, especialment durant les primeres setmanes, i emmarca la mobilització dins el malestar existent en altres serveis municipals de Barcelona. A més de les jornades de vaga, les treballadores han intensificat la seva presència en actes públics i mitjans de comunicació per donar a conèixer les seves reivindicacions. També han impulsat una caixa de resistència finançada, entre altres iniciatives, amb la venda de samarretes i bosses amb el lema «Defensem les nostres biblioteques».
Per a les bibliotecàries, la mobilització va més enllà de la defensa dels drets laborals. Sostenen que garantir unes plantilles suficients, unes instal·lacions dignes i unes condicions de treball adequades és imprescindible per mantenir unes biblioteques públiques capaces de continuar exercint la seva funció cultural, educativa i social als barris de Barcelona.
Escolteu l'entrevista
Vols saber quines són les reivindicacions de les bibliotecàries en vaga?— Defensem Biblios Bcn (@defensembiblios) July 16, 2026
🎙Escolta l’entrevista de @contrabanda a l’Àlex i la Rosa, de la biblio del Raval St Pau – Sta Creu https://t.co/kSXhbPgHl1 pic.twitter.com/SCnGqtDHOy