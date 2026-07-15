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La Plataforma en Defensa de l'Ensenyament Públic al País Valencià reclama reactivar el Pla Edificant

Ensenyament
La Plataforma en Defensa de l'Ensenyament Públic al País Valencià reclama reactivar el Pla Edificant

La Plataforma en Defensa de l'Ensenyament Públic ha advertit que, si el Consell no reactiva el Pla Edificant ni assumeix un compromís ferm amb l'ensenyament públic, reprendrà les mobilitzacions amb l'inici del proper curs escolar, al setembre.

15/07/2026 Educació

La Plataforma en Defensa de l'Ensenyament Públic s'ha concentrat aquest dimarts davant les Corts Valencianes per exigir al Consell la reactivació del Pla Edificant, el programa destinat a construir, ampliar i rehabilitar centres educatius públics arreu del País Valencià. La mobilització ha coincidit amb el debat de les esmenes als pressupostos de la Generalitat.

Les entitats convocants han denunciat la paralització de nombroses actuacions previstes en el marc del pla i han advertit que aquesta situació perpetua les deficiències que arrosseguen molts centres educatius. Segons la plataforma, la manca d'inversions compromet el dret de l'alumnat i del professorat a disposar d'uns equipaments dignes.

Els representants de la plataforma també han recordat que diverses resolucions judicials han avalat el model de delegació de competències als ajuntaments impulsat pel Pla Edificant, fet que, al seu parer, elimina qualsevol justificació per mantenir bloquejades les obres pendents.

La protesta s'emmarca en un context de creixent malestar de la comunitat educativa valenciana per les polítiques del govern de la Generalitat en matèria d'educació. En els darrers mesos, sindicats i entitats han denunciat la manca d'inversions en infraestructures, els problemes de climatització dels centres i les mesures impulsades per l'executiu de PP i Vox en l'àmbit educatiu.

La Plataforma en Defensa de l'Ensenyament Públic ha advertit que, si el Consell no reactiva el Pla Edificant ni assumeix un compromís ferm amb l'ensenyament públic, reprendrà les mobilitzacions amb l'inici del proper curs escolar, al setembre.

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