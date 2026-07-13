La desclassificació parcial del cas Pegasus confirma l'espionatge del CNI a Carles Riera i David Fernàndez

La CUP ha informat que la desclassificació parcial de la documentació sobre el cas Pegasus confirma que el Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI) va intervenir durant prop de dos anys el telèfon de l'exdiputat Carles Riera i durant sis mesos el de l'exdiputat i periodista David Fernàndez, amb autorització del Tribunal Suprem. La informació arriba després que un jutjat de Barcelona demanés al govern espanyol la desclassificació de documentació relacionada amb aquest cas.
En un comunicat difós a les xarxes socials, la CUP considera que aquesta documentació acredita que «l'Estat espanyol utilitza els seus aparells d'intel·ligència per perseguir i criminalitzar l'independentisme i la dissidència política». La formació sosté que les noves dades reforcen les denúncies formulades arran del Catalangate sobre l'ús del programari Pegasus contra representants polítics i activistes independentistes.
La CUP destaca especialment el cas de David Fernàndez, ja que assegura que el seu nom no figurava entre les primeres persones sobre les quals el CNI havia admès haver practicat espionatge. En aquest sentit, el president d'Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha remarcat que aquest reconeixement amplia l'abast dels casos d'espionatge coneguts fins ara.
La formació independentista reclama que es continuï desclassificant tota la documentació pendent per determinar l'abast complet de les actuacions del CNI i depurar les eventuals responsabilitats polítiques i judicials derivades de l'espionatge amb Pegasus.
‼️L'Estat espanyol utilitza els seus aparells d'intel·ligència per perseguir i criminalitzar l'independentisme i la dissidència política— CUP Països Catalans (@cupnacional) July 13, 2026
FIL respecte a la desclassificació parcial de la informació de Pegasus 👇 https://t.co/DuPu1Tg09l
Avui hem rebut la desclassificació parcial de la informació de Pegasus, on accepten que el telèfon de Carles Riera va estar intervingut durant dos anys i el d'en David Fernández durant sis mesos per part del CNI amb autorització del Tribunal Suprem.— CUP Països Catalans (@cupnacional) July 13, 2026
El CNI reconeix que va espiar @carlesral i @HiginiaRoig quan eren diputats de la @cupnacional. El cas de David Fernández és especialment rellevant perquè no estava a la llista inicial dels 18 líders independentistes espiats que van portar a la comissió de secrets oficials del…— Xavier Antich (@XavierAntich) July 13, 2026