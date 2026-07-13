La CUP reclama un canvi de rumb davant l'emergència climàtica i acusa el Govern de perpetuar un model insostenible

La CUP ha acusat el Govern de la Generalitat de mantenir un model econòmic incompatible amb la situació d'emergència climàtica que viu el país i ha reclamat un canvi de rumb que situï al centre les classes populars i el món rural. La portaveu de la formació, Su Moreno, ha denunciat la contradicció entre declarar l'emergència climàtica i continuar impulsant grans infraestructures i macroprojectes.
«La crisi climàtica és aquí i Catalunya no està preparada per afrontar-la; no es pot declarar una emergència climàtica mentre es continua alimentant el mateix model que l'agreuja», ha afirmat Moreno. La CUP ha criticat especialment l'aposta per l'ampliació de l'aeroport i pels grans esdeveniments, i ha acusat els governs de Salvador Illa i Jaume Collboni de prioritzar els interessos dels lobbies turístics per sobre dels serveis públics i de les necessitats del territori.
En matèria d'habitatge, la formació ha anunciat que presentarà una moció als ajuntaments per reforçar les mesures contra els habitatges d'ús turístic. La proposta inclou intensificar la inspecció dels allotjaments il·legals, limitar els habitatges turístics autoritzats, combatre el frau en els lloguers de temporada i destinar els ingressos de la taxa turística al finançament d'habitatge públic. Segons Moreno, l'expansió dels pisos turístics redueix l'oferta de lloguer residencial i dificulta l'emancipació del jovent i l'arrelament de les famílies als municipis.
Finalment, la CUP també s'ha referit a la desclassificació parcial de la documentació sobre el cas Pegasus, que confirma l'espionatge del Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI) als exdiputats Carles Riera i David Fernàndez amb autorització judicial. La formació considera que aquests fets evidencien una operació d'Estat contra l'independentisme i la dissidència política, i ha exigit la desclassificació completa de la documentació i l'assumpció de responsabilitats polítiques.