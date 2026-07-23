Llibertat.cat
Accepto Aquest lloc web utilitza galetes -pròpies i de tercers- per recopilar informació estadística sobre la navegació i per mostrar publicitat. Per més informació, consulta el nostre avís legal.
Portada Drets i Llibertats

La CUP de Vila-seca impulsa una recollida de signatures per reclamar un procés participatiu sobre el nou POUM

La CUP de Vila-seca impulsa una recollida de signatures per reclamar un procés participatiu sobre el nou POUM

La formació considera insuficient la consulta municipal i defensa que la ciutadania pugui decidir el model urbanístic del municipi

23/07/2026 Drets i Llibertats

La CUP de Vila-seca ha posat en marxa una campanya de recollida de signatures per exigir a l'Ajuntament un procés de participació ciutadana «real, vinculant i transparent» en l'elaboració del nou Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM), el document que definirà el desenvolupament urbanístic del municipi durant les pròximes dècades.

La iniciativa, que es vehicula a través del web vila-secaparticipa.org, neix com a resposta al procés impulsat pel govern municipal, que la CUP considera insuficient perquè es limita principalment a una enquesta en línia. Segons la formació, aquest format «no garanteix que la veu de la ciutadania tingui una incidència real» en les decisions que marcaran el futur del municipi.

La CUP defensa que un document de la transcendència del POUM hauria d'anar acompanyat de debats oberts, assemblees de barri, sessions informatives accessibles i mecanismes de consulta que permetin una participació efectiva dels veïns i veïnes.

Segons la formació, el nou planejament urbanístic determinarà aspectes clau com el creixement del municipi, la preservació dels espais verds, la protecció del patrimoni, el futur del litoral, el comerç local o les polítiques d'habitatge. «És el document que determinarà com serà el nostre poble quan els nostres fills siguin adults», assenyala la CUP, que considera que una simple enquesta no és una eina adequada per abordar un debat d'aquesta magnitud.

L'assemblea local recorda també que la legislació urbanística catalana i la normativa sobre transparència reconeixen el dret de la ciutadania a participar en els processos de planejament, i sosté que aquesta participació ha d'anar més enllà d'una consulta telemàtica sense debat previ.

Paral·lelament, la CUP ha iniciat la campanya audiovisual «Decideix el teu futur», amb vídeos enregistrats en diversos espais emblemàtics de Vila-seca, com la plaça de les Voltes, el Celler o l'Hort del Pep. L'objectiu és apropar el debat urbanístic a la ciutadania i fomentar la reflexió sobre el model de poble que definirà el nou POUM.

La recollida de signatures romandrà oberta durant les pròximes setmanes i està adreçada a tots els veïns i veïnes de Vila-seca.

Valora
         
Comparteix
Facebook Twitter Meneame
Imprimir Imprimir
Enviar notícia Enviar notícia
Rànquings
Les més llegides Les més votades
  1. Membres de la CACGI tallen l'accés a les ruïnes d'Empùries on s'ha de reunir avui els Borbons
  2. Boicot, talls de carretera i estelades per mar: l'antimonarquisme planta cara a la visita dels Borbons a Empúries
  3. Via Laietana 43 torna a omplir-se per exigir la sortida de la Policia espanyola
  4. El Pi de les Tres Branques tornarà a reunir l'independentisme
  5. Ramon Usall: "Existeixen pocs instruments d'espanyolització més eficaços que la selecció espanyola de futbol"
  6. L'ANC protesta contra la visita de Felipe VI al Liceu i denuncia que la monarquia «no té cap legitimitat a Catalunya»
  7. La 58a Universitat Catalana d'Estiu sota el lema «Països Catalans més que mai: desenvolupament o progrés»
  8. La Ràpita instal·larà una pantalla gegant a la plaça 1r d'Octubre per seguir la final del Mundial entre Espanya i Argentina
  9. De la Ciutadella a Via Laietana: els símbols del poder no cauen sols
  10. 42è Aniversari de la mort del lluitador independentista Toni Villaescusa
Seccions
Apartats
Segueix-nos
Subscriu-te al butlletí
Vull donar-me de baixa
(cc) 2006 - 2026 · Comitium Suite · Dissenyat per Fuksia · Equip de Llibertat.cat - Avís legal - correu@llibertat.cat · XHTML vàlid