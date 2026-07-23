La CUP de Vila-seca impulsa una recollida de signatures per reclamar un procés participatiu sobre el nou POUM

La CUP de Vila-seca ha posat en marxa una campanya de recollida de signatures per exigir a l'Ajuntament un procés de participació ciutadana «real, vinculant i transparent» en l'elaboració del nou Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM), el document que definirà el desenvolupament urbanístic del municipi durant les pròximes dècades.
La iniciativa, que es vehicula a través del web vila-secaparticipa.org, neix com a resposta al procés impulsat pel govern municipal, que la CUP considera insuficient perquè es limita principalment a una enquesta en línia. Segons la formació, aquest format «no garanteix que la veu de la ciutadania tingui una incidència real» en les decisions que marcaran el futur del municipi.
La CUP defensa que un document de la transcendència del POUM hauria d'anar acompanyat de debats oberts, assemblees de barri, sessions informatives accessibles i mecanismes de consulta que permetin una participació efectiva dels veïns i veïnes.
Segons la formació, el nou planejament urbanístic determinarà aspectes clau com el creixement del municipi, la preservació dels espais verds, la protecció del patrimoni, el futur del litoral, el comerç local o les polítiques d'habitatge. «És el document que determinarà com serà el nostre poble quan els nostres fills siguin adults», assenyala la CUP, que considera que una simple enquesta no és una eina adequada per abordar un debat d'aquesta magnitud.
L'assemblea local recorda també que la legislació urbanística catalana i la normativa sobre transparència reconeixen el dret de la ciutadania a participar en els processos de planejament, i sosté que aquesta participació ha d'anar més enllà d'una consulta telemàtica sense debat previ.
Paral·lelament, la CUP ha iniciat la campanya audiovisual «Decideix el teu futur», amb vídeos enregistrats en diversos espais emblemàtics de Vila-seca, com la plaça de les Voltes, el Celler o l'Hort del Pep. L'objectiu és apropar el debat urbanístic a la ciutadania i fomentar la reflexió sobre el model de poble que definirà el nou POUM.
La recollida de signatures romandrà oberta durant les pròximes setmanes i està adreçada a tots els veïns i veïnes de Vila-seca.