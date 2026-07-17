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La CUP de la Seu d'Urgell critica que el govern municipal instal·li una pantalla gegant per a la final del Mundial

Malbaratament de diners públics
La CUP de la Seu d'Urgell critica que el govern municipal instal·li una pantalla gegant per a la final del Mundial

Mentre al·lega falta de recursos per afrontar la calor extrema

17/07/2026 Política
La CUP de la Seu d'Urgell ha criticat la decisió del govern municipal d'instal·lar una pantalla gegant per retransmetre la final del Mundial entre les seleccions d'Argentina i Espanya, una iniciativa que considera contradictòria amb les explicacions donades fa pocs dies pel mateix executiu sobre la manca de recursos per desplegar noves mesures contra les onades de calor.

Segons la formació independentista, durant el darrer ple municipal l'alcalde, Joan Barrera, va justificar que l'Ajuntament no disposava de recursos suficients per impulsar noves actuacions destinades a protegir la població davant els episodis de calor extrema. La CUP sosté que l'anunci de la pantalla gegant demostra que "el problema no és la manca de diners, sinó les prioritats polítiques".

En aquest sentit, el grup municipal defensa que els recursos públics s'haurien de destinar a ampliar els refugis climàtics, crear espais d'ombra, reforçar els punts d'aigua, protegir les persones més vulnerables i adaptar l'espai públic als efectes del canvi climàtic. Per contra, considera que el govern ha optat per una actuació "d'alt impacte mediàtic" que respon a una estratègia de "populisme institucional".

La CUP també critica el que defineix com una mostra de "nacionalisme banal espanyol", en considerar que la promoció institucional de la visualització de la selecció espanyola no és una actuació neutra. En aquest context, recorda que defensa des de fa anys l'oficialització de les seleccions esportives catalanes perquè Catalunya pugui competir internacionalment amb normalitat i considera que les institucions haurien de donar suport a aquesta reivindicació en lloc de destinar recursos públics a promocionar exclusivament les seleccions de l'Estat espanyol.

Finalment, la formació assenyala Junts per Catalunya com a corresponsable de les prioritats del govern municipal després d'haver donat suport als darrers pressupostos, i reclama un executiu que situï al centre les polítiques de salut pública, l'adaptació al canvi climàtic, l'habitatge, els serveis públics, el comerç local i la promoció de la llengua i la cultura catalanes.

Per a la CUP, la decisió de destinar recursos municipals a la instal·lació d'una pantalla gegant mentre es defensa que no hi ha diners per afrontar les conseqüències de la calor extrema evidencia un model de prioritats que considera allunyat de les necessitats reals de la ciutadania.

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