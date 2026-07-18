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La CUP crida a construir un país per viure-hi i trencar amb la dependència del turisme

Turistificació
La CUP crida a construir un país per viure-hi i trencar amb la dependència del turisme

La formació independentista defensa una economia diversificada, capaç de produir allò que necessita el país, generar ocupació digna i garantir habitatge accessible.

18/07/2026 Drets i Llibertats

La CUP ha fet una nova crida a transformar el model econòmic dels Països Catalans i superar la dependència del turisme. Sota el lema «Construïm un país per viure-hi, no pel turisme», la formació defensa recuperar el territori perquè sigui un lloc on desenvolupar un projecte de vida i no «un negoci per a uns quants».

La campanya denuncia que el creixement continuat de l’activitat turística no ha servit per abaixar el preu de l’habitatge, millorar els serveis públics ni fer créixer els salaris. Al contrari, la CUP considera que el monocultiu turístic ha aprofundit la precarietat laboral, l’expulsió de veïns i veïnes i la transformació dels pobles i les ciutats en espais orientats al consum dels visitants.

Davant d’aquest model, l’organització aposta per construir una economia més diversificada, que produeixi allò que necessita la població, generi llocs de treball dignes i garanteixi un habitatge accessible. També planteja recuperar per a usos socials els espais avui destinats al negoci turístic, assenyalant que un hotel podria convertir-se en una escola, un equipament públic o un comerç de proximitat.

«Construïm un país per produir allò que necessitem, crear ocupació digna i recuperar el país perquè sigui un lloc on viure, i no un negoci per a uns quants», ha remarcat la CUP en el missatge difós a les xarxes socials.

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