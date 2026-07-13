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La Crida pel Finançament veu positiva la reforma del finançament, però reclama avançar cap a la sobirania econòmica

la sobirania econòmica
La Crida pel Finançament veu positiva la reforma del finançament, però reclama avançar cap a la sobirania econòmica

L'entitat assenyala que un finançament just és una condició necessària, però no suficient. Segons l'entitat, el repte és aconseguir la sobirania econòmica, recuperar les inversions negades durant dècades i garantir que el País Valencià pugui decidir plenament el seu futur.

13/07/2026 Política

La Crida pel Finançament ha valorat positivament la proposta de reforma del sistema de finançament autonòmic presentada pel Ministeri espanyol d'Hisenda, que podria representar un increment d'uns 3.700 milions d'euros anuals per al País Valencià. Tot i considerar que es tracta d'un pas important per corregir dècades d'infrafinançament, l'entitat adverteix que la reforma no resol els problemes estructurals que afecten el país i defensa que l'objectiu ha de ser la sobirania econòmica.

En el comunicat, la plataforma assenyala que un augment dels recursos permetria millorar el finançament dels serveis públics essencials i corregir parcialment una situació que ha situat el País Valencià entre els territoris més mal finançats de l'Estat. Tanmateix, remarca que aquesta millora "ni és suficient ni és la solució definitiva".

La Crida pel Finançament sosté que la reforma no afronta el deute acumulat com a conseqüència de dècades d'infrafinançament, un endeutament que atribueix a la necessitat de mantenir els mateixos serveis públics que altres comunitats amb uns ingressos inferiors. Per aquest motiu, reclama que aquest deute sigui reconegut, condonat i compensat.

L'entitat també denuncia que la proposta no dona resposta al dèficit històric d'inversions de l'Estat al País Valencià. Segons recorda, aquesta situació ha condicionat durant anys el desenvolupament d'infraestructures ferroviàries, viàries, hidràuliques, energètiques i d'equipaments públics, amb conseqüències sobre l'economia i el benestar de la ciutadania.

A més, considera que el nou model manté la dependència fiscal respecte de l'Estat, que continuarà determinant la recaptació de la major part dels impostos i la distribució dels recursos. Per això, defensa que el debat no s'ha de limitar a reclamar un finançament més just, sinó que ha d'avançar cap a un model que permeti al País Valencià gestionar, recaptar i decidir democràticament sobre els seus propis recursos.

La Crida pel Finançament conclou que un finançament just és una condició necessària, però no suficient. Segons l'entitat, el repte és aconseguir la sobirania econòmica, recuperar les inversions negades durant dècades i garantir que el País Valencià pugui decidir plenament el seu futur.

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