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Ignorantes avança el seu nou disc amb el senzill «Que s'acabi l'estiu»

Música
Ignorantes avança el seu nou disc amb el senzill «Que s'acabi l'estiu»

La banda maresmenca presenta un nou senzill carregat d'humor i crítica social, acompanyat d'un videoclip dirigit per Juli Ferré

23/07/2026 Harmonies de lluita

La banda maresmenca Ignorantes ha publicat «Que s'acabi l'estiu», el primer avançament del seu pròxim àlbum, previst per a principis del 2027. El nou senzill arriba acompanyat d'un videoclip dirigit pel realitzador mataroní Juli Ferré.

Lluny de la visió idealitzada de l'estiu habitual en moltes cançons, el grup opta per la sàtira i retrata, amb el seu humor característic, les conseqüències de les altes temperatures i les incomoditats que comporta la calor en la vida quotidiana.

Musicalment, el tema combina ritmes com el cuarteto argentí, la cúmbia i el merengue, mantenint l'estil festiu que identifica la banda i que contrasta amb una lletra carregada d'ironia.

El llançament arriba després d'un any marcat per una intensa activitat en directe i per la publicació de nous temes, entre els quals destaquen «Igno-Dança'l», enregistrat amb Boom Boom Fighters i Cookah P, i «Balconing in the Balkans», una nova mostra de l'humor i la paròdia que caracteritzen el grup.

Amb aquest nou senzill, Ignorantes obre una nova etapa que culminarà amb la publicació del seu pròxim treball discogràfic. La banda continua apostant per una proposta difícil d'encasellar, en què conviuen influències del reggae, l'ska, el rock, el punk, els ritmes llatins o el trap, sempre amb l'objectiu de combinar música festiva, crítica social i humor.

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