Guanyem acusa Junts de trencar la unitat del govern de Girona per càlcul electoral i apel·la a ERC a mantenir el compromís

Guanyem Girona ha qualificat d'«error electoralista» la decisió de Junts d'abandonar el govern municipal i passar a l'oposició, una decisió que, segons la formació, trenca la unitat política construïda al voltant d'un programa de ciutat i d'un projecte independentista compartit. Davant d'aquest nou escenari, l'alcalde de Girona, Lluc Salellas, ha defensat la continuïtat del govern i ha fet una crida a Esquerra Republicana perquè mantingui el compromís adquirit a l'inici del mandat.
Segons Guanyem, la sortida de Junts respon més a una estratègia de cara a les eleccions municipals del 2027 que no pas a discrepàncies sobre l'acció de govern. La formació considera que abandonar l'executiu municipal significa deixar de banda els compromisos adquirits amb la ciutadania quan encara resten dos anys de mandat.
L'alcalde ha advertit que la ruptura de la unitat independentista al govern municipal beneficia políticament tant el PSC com Aliança Catalana. En aquest context, Guanyem reivindica un model de ciutat basat en la cohesió social, la defensa de la llengua catalana i l'autonomia política de Girona davant les dinàmiques marcades des de Madrid.
Salellas ha assegurat que el govern municipal mantindrà el rumb fixat a l'inici del mandat i continuarà desplegant els 64 punts acordats entre les forces que integraven l'executiu. Al mateix temps, ha afirmat que mantindrà la voluntat de dialogar amb la resta de grups municipals per garantir l'estabilitat institucional i fer possible nous acords.
L'alcalde també ha fet balanç de la gestió dels darrers tres anys, destacant l'aprovació del planejament del nou Hospital Trueta, la recuperació de la promoció d'habitatge públic després de més de quinze anys, la limitació dels habitatges d'ús turístic, l'ampliació de la xarxa de Girocleta i diverses actuacions de pacificació urbana.
Entre les actuacions impulsades durant el mandat, Guanyem també destaca el desbloqueig del nou Institut Ermessenda, la cobertura de la pista de Fontajau, l'ampliació dels refugis climàtics, la millora dels protocols d'emergència i la resolució de reivindicacions laborals pendents dels treballadors municipals.
La formació sosté que, quan va assumir el govern l'any 2023, es va trobar una ciutat amb nombrosos projectes encallats, mancances en la gestió dels recursos humans municipals i un contracte de neteja que no responia a les necessitats actuals de Girona. Per aquest motiu, defensa que la feina desenvolupada durant aquests tres anys demostra la capacitat del govern per desencallar projectes i donar resposta a problemes acumulats.
Finalment, Guanyem ha emplaçat ERC a mantenir el compromís amb el govern municipal i a continuar treballant conjuntament fins al final del mandat. La formació assegura que continuarà governant amb l'objectiu de culminar els projectes iniciats i renovar la confiança de la ciutadania a les eleccions municipals del 2027.