Llibertat.cat
Accepto Aquest lloc web utilitza galetes -pròpies i de tercers- per recopilar informació estadística sobre la navegació i per mostrar publicitat. Per més informació, consulta el nostre avís legal.
Portada Territori

Ecologistes en Acció i la CGT rebutgen la gigafactoria d'IA de Móra la Nova i alerten que hipotecarà el futur industrial de la Ribera d'Ebre

IA
Ecologistes en Acció i la CGT rebutgen la gigafactoria d'IA de Móra la Nova i alerten que hipotecarà el futur industrial de la Ribera d'Ebre

Les entitats denuncien que el projecte consumirà grans quantitats d'energia i d'aigua, generarà poca ocupació estable i impedirà l'arribada d'altres activitats industrials al territori.

02/07/2026 Territori

Ecologistes en Acció i la CGT han fet públic un posicionament conjunt en què rebutgen la implantació de la gigafactoria d'intel·ligència artificial prevista a Móra la Nova i el conjunt de megacentres de dades projectats a les Terres de l'Ebre. Les dues organitzacions sostenen que aquest model industrial respon a una estratègia extractiva que consumirà enormes quantitats d'energia i d'aigua, però que aportarà un retorn molt limitat en ocupació i desenvolupament econòmic per al territori.

El comunicat arriba després que la Generalitat hagi concretat el seu marc estratègic per impulsar centres de dades a Catalunya i que el govern espanyol hagi anunciat nous detalls de la candidatura perquè Móra la Nova aculli una gigafactoria d'intel·ligència artificial amb suport del programa europeu de desenvolupament de la IA. Segons les entitats, aquest projecte forma part d'un desplegament més ampli que també inclou grans centres de dades previstos a Flix, Santa Bàrbara i Cerdanyola del Vallès.

Ecologistes en Acció i la CGT remarquen que els 26 megacentres de dades previstos a Catalunya sumarien una potència de prop de 2.000 MW, equivalent a la producció de dues centrals nuclears, i alerten que aquest increment de demanda energètica podria comportar un augment de les emissions de CO₂ si s'ha de cobrir amb centrals tèrmiques. També recorden que les Nacions Unides han advertit recentment de l'elevat impacte ambiental dels sistemes d'intel·ligència artificial pel seu consum d'energia, d'aigua i de sòl.

Pel que fa específicament a Móra la Nova, les organitzacions expliquen que el projecte comptaria amb una inversió pública estatal de 719 milions d'euros i que la propietat quedaria majoritàriament en mans privades. Segons denuncien, els principals beneficiaris serien grans corporacions com Banco Santander, Telefónica i ACS, mentre que el territori assumiria els costos ambientals i energètics.

Un dels principals arguments del comunicat és la baixa capacitat d'aquestes instal·lacions per generar ocupació estable. Tot i que la Generalitat ha parlat d'uns 250 llocs de treball qualificats, Ecologistes en Acció i la CGT asseguren que l'experiència dels centres de dades d'AWS a l'Aragó demostra que, un cop acabades les obres, aquestes infraestructures funcionen amb molt poc personal i que bona part de l'activitat econòmica es desenvolupa de manera remota. Per això qüestionen que la gigafactoria pugui convertir-se en un motor de reindustrialització de la Ribera d'Ebre.

Les entitats també alerten del consum elèctric i hídric de la futura infraestructura. Segons els seus càlculs, la gigafactoria podria multiplicar per deu el consum elèctric actual de la comarca i requerir grans volums d'aigua per refrigerar els servidors, un fet que consideren especialment preocupant davant futurs episodis de sequera. També adverteixen que l'elevada demanda energètica dels centres de dades podria dificultar la implantació de noves indústries productives a la comarca.

Davant d'aquest escenari, Ecologistes en Acció i la CGT reclamen un pla de desenvolupament industrial per a la Ribera d'Ebre basat en petites i mitjanes empreses, cooperatives, serveis públics i activitats sostenibles que generin ocupació estable i de qualitat. Les organitzacions conclouen que els recursos públics previstos per a la gigafactoria podrien destinar-se a sectors amb un retorn social molt més elevat i reiteren el seu rebuig a unes infraestructures que, al seu parer, «espolien els recursos energètics i hídrics del territori» sense garantir un desenvolupament econòmic real.

Valora
         
Comparteix
Facebook Twitter Meneame
Imprimir Imprimir
Enviar notícia Enviar notícia
Rànquings
Les més llegides Les més votades
  1. La Coordinadora Antimonàrquica de les Comarques Gironines convoca una doble mobilització contra la visita reial a Sant Martí dEmpúries
  2. 45 anys del 'Som una Nació': 100.000 persones van omplir el Camp Nou en defensa dels Països Catalans
  3. Decidim! reivindica la llibertat nacional del País Valencià 319 anys després del Decret de Nova Planta
  4. La Crida LGTBI convoca una nova mobilització per un 28J «anticapitalista, de classe, feminista, antiracista i en català»
  5. La Marxa de la Llibertat: "Cinquanta anys del primer gran acte de desobediència civil dels Països Catalans"
  6. «El número de clients que té la Caixa a Catalunya és minso en relació al de lestat espanyol»
  7. En el 36è aniversari de la mort de Manuel de Pedrolo: ara fa cinquanta anys criticava el centralisme dels partits socialistes espanyols i reivindicava la llibertat dels pobles
  8. L'ANC presenta la samarreta i el lema de la Diada 2026: «Hi soc. Hi som. Independència»
  9. El Sindicat de Llogateres es concentrarà demà per evitar el desnonament d'una família del carrer Marina de Barcelona
  10. El Sindicat d'Habitatge Socialista denuncia un nou cas de turistització al Bloc Muntaner de Barcelona
Seccions
Apartats
Segueix-nos
Subscriu-te al butlletí
Vull donar-me de baixa
(cc) 2006 - 2026 · Comitium Suite · Dissenyat per Fuksia · Equip de Llibertat.cat - Avís legal - correu@llibertat.cat · XHTML vàlid