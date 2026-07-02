Ecologistes en Acció i la CGT rebutgen la gigafactoria d'IA de Móra la Nova i alerten que hipotecarà el futur industrial de la Ribera d'Ebre

Ecologistes en Acció i la CGT han fet públic un posicionament conjunt en què rebutgen la implantació de la gigafactoria d'intel·ligència artificial prevista a Móra la Nova i el conjunt de megacentres de dades projectats a les Terres de l'Ebre. Les dues organitzacions sostenen que aquest model industrial respon a una estratègia extractiva que consumirà enormes quantitats d'energia i d'aigua, però que aportarà un retorn molt limitat en ocupació i desenvolupament econòmic per al territori.
El comunicat arriba després que la Generalitat hagi concretat el seu marc estratègic per impulsar centres de dades a Catalunya i que el govern espanyol hagi anunciat nous detalls de la candidatura perquè Móra la Nova aculli una gigafactoria d'intel·ligència artificial amb suport del programa europeu de desenvolupament de la IA. Segons les entitats, aquest projecte forma part d'un desplegament més ampli que també inclou grans centres de dades previstos a Flix, Santa Bàrbara i Cerdanyola del Vallès.
Ecologistes en Acció i la CGT remarquen que els 26 megacentres de dades previstos a Catalunya sumarien una potència de prop de 2.000 MW, equivalent a la producció de dues centrals nuclears, i alerten que aquest increment de demanda energètica podria comportar un augment de les emissions de CO₂ si s'ha de cobrir amb centrals tèrmiques. També recorden que les Nacions Unides han advertit recentment de l'elevat impacte ambiental dels sistemes d'intel·ligència artificial pel seu consum d'energia, d'aigua i de sòl.
Pel que fa específicament a Móra la Nova, les organitzacions expliquen que el projecte comptaria amb una inversió pública estatal de 719 milions d'euros i que la propietat quedaria majoritàriament en mans privades. Segons denuncien, els principals beneficiaris serien grans corporacions com Banco Santander, Telefónica i ACS, mentre que el territori assumiria els costos ambientals i energètics.
Un dels principals arguments del comunicat és la baixa capacitat d'aquestes instal·lacions per generar ocupació estable. Tot i que la Generalitat ha parlat d'uns 250 llocs de treball qualificats, Ecologistes en Acció i la CGT asseguren que l'experiència dels centres de dades d'AWS a l'Aragó demostra que, un cop acabades les obres, aquestes infraestructures funcionen amb molt poc personal i que bona part de l'activitat econòmica es desenvolupa de manera remota. Per això qüestionen que la gigafactoria pugui convertir-se en un motor de reindustrialització de la Ribera d'Ebre.
Les entitats també alerten del consum elèctric i hídric de la futura infraestructura. Segons els seus càlculs, la gigafactoria podria multiplicar per deu el consum elèctric actual de la comarca i requerir grans volums d'aigua per refrigerar els servidors, un fet que consideren especialment preocupant davant futurs episodis de sequera. També adverteixen que l'elevada demanda energètica dels centres de dades podria dificultar la implantació de noves indústries productives a la comarca.
Davant d'aquest escenari, Ecologistes en Acció i la CGT reclamen un pla de desenvolupament industrial per a la Ribera d'Ebre basat en petites i mitjanes empreses, cooperatives, serveis públics i activitats sostenibles que generin ocupació estable i de qualitat. Les organitzacions conclouen que els recursos públics previstos per a la gigafactoria podrien destinar-se a sectors amb un retorn social molt més elevat i reiteren el seu rebuig a unes infraestructures que, al seu parer, «espolien els recursos energètics i hídrics del territori» sense garantir un desenvolupament econòmic real.