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Suspès per sisena vegada el judici del cas Olzinelles per l'absència de tres mossos citats a declarar

Repressió
Suspès per sisena vegada el judici del cas Olzinelles per l'absència de tres mossos citats a declarar

Els dos activistes encausats s'enfronten a una petició de sis anys de presó cadascun per uns fets relacionats amb la defensa d'un bloc ocupat a la Bordeta l'any 2020.

03/06/2026 Drets i Llibertats

El judici pel cas Olzinelles ha estat suspès per sisena vegada després que tres dels quatre agents dels Mossos d'Esquadra citats a declarar no s'hagin presentat a la vista judicial, segons ha informat el setmanari Directa.

La causa afecta dos activistes vinculats a la lluita pel dret a l'habitatge que s'enfronten a peticions de sis anys de presó cadascun. Els fets es remunten a l'any 2020, quan van participar en la defensa d'un bloc ocupat al carrer Olzinelles, al barri de la Bordeta de Barcelona.

La nova suspensió se suma a una llarga cadena d'ajornaments que han marcat aquest procediment judicial. Segons denuncien els col·lectius de suport als encausats, la reiteració de les suspensions genera una situació d'incertesa i desgast personal que s'allarga des de fa anys.

El cas té l'origen en les mobilitzacions impulsades per diversos col·lectius pel dret a l'habitatge per evitar el desallotjament d'un immoble ocupat que allotjava persones sense alternativa residencial. Arran d'aquells fets es va obrir una investigació que ha acabat portant dos activistes davant dels tribunals.

La sisena suspensió del judici arriba precisament quan s'havien tornat a mobilitzar entitats i col·lectius de suport per denunciar el que consideren una nova mostra de criminalització dels moviments socials vinculats a la defensa del dret a l'habitatge.

Segons la informació publicada pel mitjà Directa, la no compareixença de tres dels quatre agents policials convocats ha obligat novament a ajornar una vista que ja acumula diversos intents fallits de celebració.

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