El grup de suport dOlzinelles Absolució denuncia la criminalització del moviment per lhabitatge davant una cinquena data de judici

Les dues militants encausades afronten peticions que sumen 12 anys de presó per una acció de denúncia durant el Carnestoltes reivindicatiu de Sants del 2020

19/05/2026 Política

Olzinelles Absolució ha comparegut aquest dilluns en roda de premsa, conjuntament amb representants de la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya (COSHAC), per denunciar l’allargament del procediment judicial contra dues militants del moviment per l’habitatge i reclamar-ne l’absolució.

Les encausades afronten una cinquena data de judici prevista per al pròxim 3 de juny, amb peticions que sumen 12 anys de presó per la seva participació en una acció de denúncia d’un desnonament durant la rua reivindicativa de Carnestoltes de 2020 organitzada pel Grup d’Habitatge de Sants i l’Escola Popular de Sants.

El grup de suport denuncia que els atestats policials “no es corresponen amb els fets viscuts al carrer” i considera que el cas forma part d’una estratègia de criminalització del moviment pel dret a l’habitatge amb l’objectiu de desmobilitzar la protesta social.

Per la seva banda, Alerta Solidària ha alertat de l’augment de la repressió contra les persones que defensen el dret a l’habitatge, mentre que la COSHAC ha situat aquest cas dins un context d’emergència habitacional creixent.

Segons les organitzacions, els desnonaments continuen augmentant a barris com Sants i arreu del país, al mateix temps que s’enfilen els preus del lloguer i avancen processos d’especulació immobiliària i gentrificació.

Davant aquesta situació, el grup de suport reivindica la necessitat de “seguir organitzant-se, teixir resistències i defensar col·lectivament el dret a l’habitatge”. També exigeix l’absolució de les dues militants i de totes les persones encausades vinculades al moviment per l’habitatge.

“Defensar el dret a l’habitatge no és cap delicte”, han remarcat durant la compareixença.

