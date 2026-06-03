La plantilla municipal manté el pols amb el govern de Collboni i porta el cas a Madrid

El conflicte laboral que afecta diversos serveis de l'Ajuntament de Barcelona ha fet un nou salt d'escala i ha arribat al Congrés dels Diputats espanyol. Els diputats de Compromís, Àgueda Micó i Alberto Ibáñez, han registrat una iniciativa parlamentària perquè el Ministeri de Treball es pronunciï sobre la situació de bloqueig denunciada pels representants dels treballadors municipals.
La iniciativa arriba després de mesos de mobilitzacions impulsades per La Intersindical, CGT i Àbacos contra el conveni laboral municipal signat per CCOO, UGT i CSIF. Els sindicats crítics consideren que l'acord consolida la precarietat en diversos serveis, manté ràtios insuficients i incorpora mesures que rebutgen una part dels treballadors municipals.
Des de finals de 2025, el conflicte s'ha traduït en vagues, concentracions i manifestacions en diferents àmbits municipals. Les protestes han afectat especialment els serveis socials, els serveis de feminismes, les oficines d'atenció ciutadana, les escoles bressol i els punts d'informació i atenció a les dones, entre altres sectors.
La Intersindical destaca que la pressió sostinguda de la plantilla va contribuir a forçar la celebració d'un plenari extraordinari a l'Ajuntament de Barcelona el passat 29 de maig. En aquella sessió, la majoria de l'oposició va aprovar instar el govern municipal a reprendre les negociacions amb els representants dels treballadors.
Paral·lelament, el sindicat també va traslladar el conflicte a la Sindicatura de Greuges de Barcelona, que va instar l'Ajuntament a impulsar un "diàleg efectiu" per desbloquejar la situació i afavorir una sortida negociada al conflicte.
Ara, amb l'arribada del cas al Congrés, Compromís demana al Govern espanyol si té coneixement de la conflictivitat laboral existent a l'Ajuntament de Barcelona, si ha mantingut contactes amb les parts implicades i si considera necessari impulsar mecanismes de mediació per facilitar una resolució del conflicte.
Mentrestant, La Intersindical assegura que mantindrà la mobilització. El sindicat ja ha anunciat noves protestes coincidint amb la visita del papa Lleó XIV a Barcelona, prevista per al 9 de juny, i amb la sortida del Tour de França el pròxim mes de juliol.
Segons el delegat sindical Miquel Rubio, el conflicte afecta no només les condicions laborals de la plantilla, sinó també el model de serveis públics de la ciutat. Per aquest motiu, reclama al govern de Jaume Collboni que obri una negociació real amb els comitès de vaga i adverteix que les mobilitzacions continuaran mentre no hi hagi avenços.