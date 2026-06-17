La Diputació de Girona aprova aturar el PLATER mentre el Parlament en manté la tramitació

El ple de la Diputació de Girona ha aprovat una moció presentada per CUP-Som Poble que insta la Generalitat a suspendre temporalment la tramitació del Pla Territorial Sectorial per a la Implantació de les Energies Renovables a Catalunya (PLATER) per tal de corregir-ne les mancances i garantir un major consens territorial. La proposta ha prosperat amb els vots favorables de tots els grups excepte el PSC.
La iniciativa, negociada amb els grups de govern de Junts i ERC, reclama un procés reforçat de participació que permeti incorporar les aportacions dels ajuntaments, les entitats i els agents socials del territori. Segons la CUP-Som Poble, l'objectiu és avançar cap a una reformulació consensuada del pla sense renunciar a la necessària transició energètica.
La moció aprovada també defensa prioritzar els espais ja antropitzats per a la instal·lació de projectes d'energies renovables, reforçar la inversió pública a través de l'Energètica i potenciar el paper de la Diputació en el desplegament de les renovables i dels sistemes d'emmagatzematge energètic.
La votació posa de manifest les diferències existents entre institucions sobre el futur del PLATER. Mentre la Diputació de Girona reclama una aturada temporal per revisar i millorar el document, el Parlament de Catalunya va rebutjar aquesta mateixa proposta fa dues setmanes, deixant la CUP com l'únic grup que en defensava la retirada temporal per obrir un nou procés de debat amb el territori.
La CUP també va presentar una proposta per reforçar el transport públic
Durant el mateix ple, la CUP-Som Poble també va presentar una proposta per reforçar el transport públic a les comarques gironines. Entre les mesures plantejades hi havia la incorporació d'un ramal fins al futur campus Josep Trueta i Salt dins el projecte del tren-tram Girona-Banyoles, així com l'impuls de nous estudis de viabilitat ferroviària.
Pel que fa al servei de bus interurbà, la formació va reclamar evitar una nova pròrroga de les concessions prevista per al 2034 i avançar cap a un model amb més control públic. La proposta va ser rebutjada per la resta de grups. El diputat Jordi Casas va criticar que es prioritzin "els interessos privats davant els de la ciutadania" i va recordar que moltes de les concessions actuals tenen origen en l'època franquista i es mantenen prorrogades des de l'any 2003.