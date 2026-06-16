La formació independentista ha defensat la seva moció al ple amb l’objectiu de donar suport a les reclamacions d’alcaldes i entitats de la demarcació. Amb aquesta, que ha estat negociada amb els grups de govern (Junts i ERC), s’han aprovat reivindicacions i mesures diverses com l’aposta per prioritzar espais antropitzats per la instal·lació de renovables, reclamar a la Generalitat l’impuls de la inversió en l’Energètica Pública i que la Diputació potenciï el seu paper en el desplegament d’energies renovables i espais d'emmagatzematge. El resultat de la votació contrasta amb la que va tenir lloc fa dues setmanes al Parlament, en què la CUP va quedar sola demanant la retirada del PLATER per tal de millorar-lo.
El ple també ha comptat amb una proposta del grup per a la promoció del transport públic, centrada en la reivindicació dels tren-tram i la millora del sistema de busos interurbans. Amb aquesta, han reclamat incloure un ramal fins el nou campus Josep Trueta i Salt (aprovat ahir al ple de Salt) en el projecte anunciat entre Girona i Banyoles, així com nous estudis de viabilitat, com demana l’Associació pel Desenvolupament del Ferrocarril i el Transport Públic a les Comarques Gironines. En el cas del servei de bus i també d’acord amb les plataformes d’usuaris, demanaven treballar per evitar una nova pròrroga de les concessions el 2034, impulsant el treball per comptar en aquesta data amb un marc legal clar, estable i adequat a les necessitats del país. Aquest punt, per sorpresa dels proposants, ha motivat el vot contrari de la resta de grups. El portaveu del govern, Joan Plana, ha manifestat que Junts, ERC i PSC havien defensat la pròrroga per afavorir les empreses locals. Jordi Casas (CUP) ha lamentat que “prioritzin els interessos privats davant els de la ciutadania, que pateix un servei ineficient i sense control públic efectiu”. A més, ha remarcat que l’origen en l’època franquista de les concessions, que estan prorrogades des del 2003.